Governo Meloni al lavoro per la manovra finanziaria: al centro bollette, pensioni e fisco

Pubblicità

Pubblicità



Nelle prossime ore l’Istat pubblicherà il dato sul prodotto interno lordo del terzo trimestre, importante per inquadrare la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza sulla quale stanno lavorando i tecnici del Tesoro. Si tratta della prima manovra finanziaria del Governo Meloni che dovrebbe arrivare il Cdm il 4 novembre per poi tornare ai ministeri competenti che ne prepareranno il relativo decreto.

Nel caso in cui il Pil degli ultimi 3 mesi, dovesse confermare la previsione positiva dell’economia italiana, sarà più facile per il Governo approvare una legge di bilancio per evitare il rientro della Legge Fornero sulle pensioni, allontanare il caro bollette e riformare come promesso, il reddito di cittadinanza.

Prima di ogni altra cosa, il problema rimane quello di trovare le coperture economiche visto che l’esecutivo avrebbe intenzione di destinare il 75% delle risorse agli aiuti contro i rincari energetici e il restante 25% a pensioni e fisco.

Pubblicità Pubblicità

Si pensa poi, ad utilizzare circa 6 miliardi per allungare fino a dicembre il credito di imposta sulle bollette a carico delle imprese, ma anche per prorogare fino alla fine dell’anno il taglio delle accise sui carburanti, con lo sconto di 30 centesimi al litro.

Per quanto riguarda invece, l’indicizzazione all’inflazione delle pensioni si dovrebbe spendere circa 23 miliardi, alla quale Meloni ha già comunicato l’intenzione di prorogare le misure previdenziali di flessibilità come, ape social e opzione donna. Si pensa ormai quasi certamente, ad una nuova sanatoria saldo e stralcio delle cartelle esattoriali dai piccoli importi, oltre che una quarta rottamazione.

Per riuscire a portare a termine tutti questi obiettivi, saranno necessarie le entrate provenienti dalla tassa sugli extraprofitti delle compagne energetiche. Nonostante su questo, il Governo Draghi abbia incassato solo 1 miliardo rispetto ai 10 previsti, allo studio ci sarebbe anche una nuova imposta sull’e- commerce. Non solo, ma per raccogliere ulteriori fondi per le misure più urgenti si potrebbe arrivare anche ad una razionalizzazione del reddito di cittadinanza e del bonus edilizio del 110%.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità