ENPA: “Canili, gattili e rifugi rischiano di rimanere al freddo”

L’inverno – nonostante questo autunno mite – sta arrivando e le misure di contenimento per il riscaldamento rischiano di lasciare canili, gattili e rifugi al freddo.

Le nuove disposizioni di riduzione del riscaldamento, infatti, non si applicano alle “utenze sensibili” come possono essere ad esempio ospedali, cliniche, case di cura, edifici adibiti a scuole materne e asili nido. Tuttavia, non sono stati considerati come “utenze sensibili” i canili e rifugi italiani in cui sono ospitati centinaia di migliaia di animali bisognosi.

ENPA ha subito lanciato l’allarme, chiedendo che queste strutture vengano considerate come tali. Carla Rocchi, presidente nazionale ENPA, ha recentemente scritto al presidente di ANCI, Antonio Decaro, per condividere le sue preoccupazioni.

“Escludere la categoria di canili, gattili e rifugi dalle deroghe – afferma Carla Rocchi – può rischiare di impattare molto negativamente sul benessere e sulla salute degli animali ospitati.

Ho scritto al presidente Decaro perché siamo molto preoccupati e, allo stato attuale con i rifugi, i canili e i gattili che dovranno applicare tutte le misure di contenimento per il riscaldamento globale stabilite dal MITE con il Decreto Ministeriale n. 383 del 6 ottobre 2022, è fondamentale prevedere degli interventi per migliorare la tenuta energetica e l’isolamento delle strutture.

Invitiamo i comuni ad utilizzare i fondi del PNRR ed eventuali accantonamenti per capitoli di bilancio e come ENPA siamo a disposizione per indicare quei pochi ma decisivi interventi alle strutture che garantiscano sia il miglioramento della prestazione energetica che la tutela della salute degli animali”.

