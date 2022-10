Pubblicità

Pubblicità



È Massimiliano Lucietti il cacciatore 24 enne deceduto questa mattina nei boschi di Peio (QUI link articolo).

Mentre era a caccia nei boschi della Val di Peio, a Calledizzo, il ragazzo è morto dopo essere stato colpito da un colpo di fucile.

L’allarme è stato lanciato dopo le 7:00 della mattina di oggi, 31 ottobre 2022 quando altri cacciatori in zona hanno ritrovato il giovane.

Pubblicità Pubblicità

Nonostante l’mmediato l’arrivo di forze dell’ordine (carabinieri compagnia di Cles), soccorso alpino, vigili del fuoco locali (Peio) e sanitari con elicottero e ambulanza per il ragazzo non c’è stato più nulla da fare.

Attualmente sono ancora in corso le indagini e gli accertamenti (anche ascoltando le testimonianze di altri cacciatori) per ricostruire la dinamica di quanto accaduto ed in procura è stato aperto un fascicolo.