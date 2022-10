Disavventura a lieto fine per un cocker infortunato sul Lagorai

Pubblicità

Pubblicità



Nella giornata di ieri, domenica 30 ottobre 2022, un cocker spaniel è stato vittima di una disavventura mentre era impegnato in un’escursione sul Lagorai.

Il cocker si era infortunato in seguito ad una caduta sul versante della Busa Alta sul Lagorai.

Il cane – spaventato e ferito – è stato portato in salvo dai Vigili del Fuoco Volontari di Ziano di Fiemme che sono riusciti a raggiungerlo e sistemarlo su una barella, per poi portarlo a valle per affidarlo alle cure del veterinario.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità