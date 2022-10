Cominciato lo sgombero del rave party di Modena

Pubblicità

Dopo oltre 30 ore di sballo e musica alle 7.00 di stamane è cominciato lo sgombero dei circa 3.500 giovani giunti da tutta Europa per il rave party presso il capannone di Modena Nord occupato nella giornata di sabato. Alcuni dei partecipanti se ne stanno andando spontaneamente: tutti vengono fotosegnalati e identificati. La presenza di persone all’interno del capannone sembra di molto diminuita.

All’interno per tutta la notte i giovani, molti dei quali stranieri, hanno ballato tra le luci al neon, oppure si sono riposati all’interno di tende e camper parcheggiati nel capannone. Tutti o quasi indossano travestimenti di Halloween.

Sono stati montati anche alcuni stand improvvisati che promettono pizze fritte e street food. (tutto abusivo) Molti i ricoveri per coma etilico o per malori subentrati dopo il consumo di sostanze stupefacenti.

Come annunciato dal Ministro dell’interno Piantedosi ieri mattina, dopo un ‘attenta preparazione e pianificazione, all’alba di oggi sono iniziate ad arrivare le camionette dei plotoni di polizia in tenuta antisommossa.

Una trentina i mezzi giunti sul posto intorno alle ore 7 di stamane, con i vari comandanti delle squadre che hanno partecipato ad un briefing con i loro superiori. Circa 300 gli agenti,i carabinieri e gli uomini della guardia di finanza entrati in azione.

Le forze dell’ordine avevano contattato gli organizzatori dell’evento per cercare una mediazione preliminare, in modo da tenere l’opzione di un’irruzione in forze come ultima ipotesi operativa, ma dai giovani era arrivato un secco no.

L’afflusso di persone era stato costante nella notte e la musica è proseguita senza sosta all’interno delle mura dello stabile, rimbombando per tutte le zone circostanti.

Residenti si sono lamentati del rumore anche nelle zone di Cittanova e della Madonnina, oltre ovviamente alla più prossima frazione di Tre Olmi.

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, porterà oggi in Consiglio dei ministri una prima bozza di provvedimento “per dare nuovi e più efficaci strumenti di prevenzione e intervento”.

Si punta alla confisca di camion, furgoni, amplificatori e altre apparecchiature musicali usate dagli organizzatori dei raduni, a carico dei quali scatterebbe anche l’obbligo del ripristino dei luoghi danneggiati.

L’accelerazione della misura – da decidere se sarà un decreto – dopo il rave di Modena che ha spinto subito il titolare del Viminale a disporre “ogni iniziativa” per interromperlo e liberare l’area. Critiche dal Pd, che invita a non “dare fuoco alle polveri salviniane o accendere ulteriori micce col risultato finale di ricorrere a manganelli, maniere forti inutili e dannose”.