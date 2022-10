Come abbinare le scarpe Converse? 8 idee di outfit per le donne

Pubblicità

Da quando sono state inventate, nei lontani anni Venti, le Converse, della All Star, sono diventate le scarpe forse più iconiche del Novecento.

A crearle è stato il giocatore di pallacanestro Chick Taylor, allo scopo di avere una migliore prestazione sportiva nel basket, e mai avrebbe immaginato che oggi queste scarpe sono amatissime da ragazzi e ragazze di tutte le età, anche decisamente non interessati o interessate allo sport. Quali sono le idee migliori di abbinamento per ragazza che prevedono le nostre amatissime Converse? Vediamo qualche idea interessante…

Con un abito lungo con le converse da donna – Un abito lungo, color pastello, di un tessuto leggero, è perfetto per essere indossato con le Converse, soprattutto se si fa un abbinamento perfetto di colori tra l’abito e le scarpe. Con questo look, sarai alternativa ma anche incredibilmente femminile, e tutti gli sguardi saranno su di te!

Converse con gonna lunga avvolgente ed elegante – Per una serata, un aperitivo con gli amici o un appuntamento con una persona che ci piace già da un po’, l’abbinamento ideale è quello tra le All Star e una fantastica gonna lunga, magari di un colore caldo. A completare il tutto, una bella borsa della Tommy Hilfiger e, perché no, un foulard che riprende le stesse tonalità, ideale in questa stagione in cui la sera inizia ad esserci un clima fresco e un po’ ventoso. Alcune idee carine per le borse a questo link https://www.escarpe.it/borse-tommy-hilfiger

Punk rock outfit – Un paio di jeans vintage, una maglia di un gruppo, una tracolla piena di spille, accompagneranno le tue Converse, a cui avrai applicato i lacci con il logo della tua band preferita, e magari qualche borchia. Se vuoi tornare ad avere vent’anni, è il momento di sperimentarsi!

Converse da donna e pantaloni scampanati – Hai un colloquio di lavoro o hai appena iniziato in una nuova azienda? Non essere noia! Un bel paio di pantaloni bianchi, leggeri e leggermente scampanati, a vita alta, saranno perfetti con una camicia, magari di una taglia in più, azzurra e con un colletto ampio. Con questo look, business ma che non si prende troppo sul serio, sono perfette un paio di scarpe converse, nere o di un colore classico.

Un abito da sera di seta – Se vuoi fare colpo sulla persona dei tuoi sogni, devi scegliere un’abito estremamente elegante e sexy, ma allo stesso tempo raffinato. Un abito di seta, con un’ampia scollatura e magari una bella collana sottile d’argento è perfetta, ma a rendere il tutto un po’ più frizzante ci vogliono delle Converse, che non ti faranno perdere eleganza, ma genereranno un’adorabile contrasto, che non potrà non essere notato.

Look da liceo giapponese – Se vuoi sperimentare un look da scolaretta, con una gonna sopra il ginocchio, una camicia bianchissima, e magari un cravattino, devi assolutamente completare il tutto con un paio di Converse All Star blu, e sarai una vera collegiale, come in un manga giapponese. Un look che stupisce!

Jeans scuri e converse – Hai presente i jeans a sigaretta? Chi dice che non si portano più? Saranno perfetti con una blusa legata alla vita e un fantastico paio di converse nere o con effetto jeansato. Delle idee interessanti a questo link: https://www.escarpe.it/converse-da-donna

Outfit Anni Novanta – Se sei in vacanza in un paese caldo, dei pantaloncini strappati, molto corti, saranno ideali, abbinate ad un top ampio e coloratissimo, e ovviamente delle fantastiche Converse, per coronare un perfetto look anni Novanta. Ti farai notare, e nelle foto sarai tu l’opera d’arte!