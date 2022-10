Auto si ribalta al bivio per Masi di Vigo: illeso il conducente

Pubblicità

Spettacolare incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, ieri sera, domenica 30 ottobre intorno alle 20.30, sulla ex SS43 all’altezza del bivio di Masi di Vigo, a Ton, nei pressi della “Trattoria al Lago”.

È ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto, ma dalle prime ricostruzioni pare che un’auto, per cause da ricostruire, si sia ribaltata in autonomia dopo essere salita su una rampa, finendo su un fianco in mezzo alla carreggiata.

Sul posto si sono subito portati i Vigili del Fuoco volontari di Ton per la messa in sicurezza dell’area e la pulizia della sede stradale, i Carabinieri di Taio per i rilievi del caso e un’ambulanza di Trentino Emergenza.

Fortunatamente non è stato necessario il trasporto in ospedale della persona rimasta coinvolta nell’incidente, uscita illesa dalla carambola.

