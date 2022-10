Arco: alla Biblioteca «Emmert» i libri a un euro

Pubblicità

Come consuetudine, il mercatino dei libri dismessi della biblioteca civica «Bruno Emmert» riduce progressivamente il prezzo di vendita: dopo una settimana a due euro, da giovedì 3 a sabato 5 novembre tutti i libri in vendita si possono acquistare a un euro.

Il mercatino si svolge a Casa Collini, al piano terra di Palazzo dei Panni, dalle 10 alle 12 e dalle 13.30 alle 17.30.

Un appuntamento che gli appassionati di lettura conoscono e un’occasione che non si lasciano sfuggire: la vendita a prezzi di saldo dei libri dismessi dalla biblioteca civica «Bruno Emmert», che quest’anno ha destinato alla vendita circa 900 libri di narrativa per adulti, circa 300 per ragazzi e più di 200 di manualistica e saggistica varia. L’iniziativa è nell’ambito della periodica revisione del patrimonio librario.

