Strage a Seul per Halloween, 155 morti e 82 feriti

E’ di 155 morti e 82 feriti, alcuni dei quali in condizioni gravissime il bilancio (non ancora definitivo) della calca generata nella notte nel distretto di Itaewon, a Seul, per un evento di Halloween.

Tra le vittime ci sono anche 19 stranieri provenienti da Iran, Uzbekistan, Cina e Norvegia. La festa di Halloween a Seul, la prima celebrata nei locali e in strada dopo la pandemia, si è trasformata in un mattatoio:

Ci sarebbero anche oltre 350 segnalazioni di scomparsa. Il governo sudcoreano ha deciso sette giorni di lutto nazionale. Il presidente Yoon Suk-yeol ha affermato che questa tragedia “non avrebbe dovuto verificarsi”.

A Seul la grande folla si era accalcata in uno stretto vicolo, senza via di fuga, vicino all’hotel Hamilton perché forse era stata avvistata una celebrità. A un certo punto qualcosa ha scatenato il panico e centinaia di persone sono rimaste schiacciate in scene apocalittiche riprese nel frattempo in decide di video.

Il serpentone umano ha cominciato a sbandare, a muoversi come un fiume in una direzione, ed è stato il caos. Persone che corrono, schiacciandone altre, grida e scene di panico: chi può cerca di mettersi in salvo.

Centinaia di persone distese in strada, con i soccorritori che praticano massaggi cardiaci, mentre la polizia tiene a bada la folla con cordoni di sicurezza. Ma anche molti corpi coperti da teli, quelli delle vittime.

