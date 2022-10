Rovereto: “Shopping aspettando Halloween”, grande successo della prima giornata

Pubblicità

Pubblicità



Una temperatura estiva ha accompagnato la prima giornata di “Shopping aspettando Halloween”, l’evento ideato dall’Unione Commercio e Turismo, che lo organizza da 18 anni in collaborazione con Comune di Rovereto, Apt Rovereto e Vallagarina e Monte Baldo, Associazione Commercianti al Dettaglio del Trentino e, dall’anno scorso, anche con i Distretti del centro urbano, che collaborano attivamente proponendo anche alcuni eventi dedicati.

Laboratori di intaglio zucca e di ceramica, circuito di minimoto e quad presi d’asalto, così come il gonfiabile ed i banchetti di dolci leccornie e castagne mentre cinque maghi dilettavano i numerosi partecipanti e visitatori in tutto il centro. Particolarmente gradita l’inedita sfilata delle “Streghe in vespa” a cura del Vespa club Rovereto con numerose tappe in città e selfie a go go.

Anche il “circuito di mini moto e quad” in piazzale Caduti sul lavoro è stato molto apprezzato dai bambinim grazie a Moto Club Pippo Zanini e Federazione motociclistica di Trento mentre le Vespe storiche sono state messe in mostra in piazzetta S. Osvaldo dal sempre attivo Vespa Club.

Pubblicità Pubblicità

Non può essere un vero Halloween senza il brivido della spaventosa “Casetta della Paura”, affiancata quest’anno dalla “Casa della Strega” (per bambini fino a 6 anni), allestite dalla Cooperativa Eris Effetto Farfalla, che ha curato anche il Grande Gioco Itinerante alla scoperta dei Distretti urbani di Rovereto: ben sette stazioni che hanno visto decine di bambini (e relative famiglie) percorrere in lungo e in largo la città, da corso Bettini a S. Maria, per affrontare e superare prove di abilità ed indovinelli e guadagnarsi il premio costituito dagli irresistibili dolci da cuocere nel grande Braciere di Marshmallow nel cortile urbano.

Oggi (domenica 30 ottobre) si replica in via Roma e nel cortile urbano con il Gonfiabile per bambini e gli stand di zucchero filato, wafels, dolciumi e caldarroste ed il laboratorio esperienziale di ceramica mentre lunedì 31 ottobre tornano in massa tanti appuntamenti imperdibili: dai laboratori di intaglio zucche alla “Casetta della paura” e “Casa della strega”, con la sfilata di Halloween che, partendo alle 16.30 dal cortile urbano di via Roma, arriverà in piazza dell’Urban City di corso Rosmini per la festa finale. Il Distretto della quercia proporrà le “vetrine animate” con Artea, le caldarroste degli alpini di Lizzanella in via Paoli e la “piazza animata” all’Urban City prima dei numerosi appuntamenti della “notte di Halloween” in molti locali del centro.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità