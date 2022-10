Rave party Modena, pugno duro del governo: sgombero area e confisca di mezzi e materiali

È ancora in corso la festa di Halloween in un capannone abbandonato, un maxi rave illegale dove da ieri notte sono arrivate migliaia di persone (secondo alcune stime almeno 3000), tra cui molti stranieri: l’intervento del ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, che ha dato mandato alle forze dell’ordine di “liberare l’area”.

L’evento – dal nome “Witchtek” (dall’inglese “strega”), è stato segnalato ed è attualmente sotto monitoraggio da carabinieri e polizia, che hanno disposto un anello di controllo all’esterno dell’area. Le forze dell’ordine stanno cercando di convincere i ragazzi, per lo più ubriachi e drogati, a lasciare l’area, in caso contrario si procerà allo sgombero anche con la forza.

L’evento abusivo ha creato non pochi problemi sulla viabilità. Ci sarebbero infatti blocchi stradali, code e traffico in tilt nella zona a Nord della città, dove è stato organizzato: a pesare anche la concomitanza con il salone degli sport invernali ‘SkiPass’ in fiera, in corso da ieri e che attira molti visitatori: disagi in particolare si registrano su via Emilia Ovest e sulla tangenziale con automobilisti in coda.

A causa del rave – clandestino e senza alcuna autorizzazione – erano state chiuse (ma poi riaperte all’alba di oggi) per motivi di sicurezza, le uscite autostradali sull’A22 (a Carpi e Campogalliano), Modena Nord e Sud in A1. Ora tornate operative. Sono stati bloccati nei dintorni di Biella interi camion provenienti dalla Francia (dove i rave party sono puniti severamente) con a bordo giovani che stavano viaggiando in direzione del rave party.

Dopo il blocco delle ONG e la conferma dell’ergastolo ostativo a chi non collabora con la giustizia ora arriva anche la stretta del Governo di centrodestra anche sui rave party.

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, porterà domani in Consiglio dei ministri una prima bozza di provvedimento “per dare nuovi e più efficaci strumenti di prevenzione e intervento”.