Opere civili, nel biennio 13 milioni di euro di interventi in più

Opere civili: per nuovi interventi e integrazioni ulteriori risorse per 13.026.000 euro, finanziate per intero sul bilancio provinciale. Con un provvedimento proposto dal presidente Maurizio Fugatti, la Giunta provinciale ha approvato l’aggiornamento del Documento di Programmazione degli interventi (DOPI) 2022 – 2023 del Dipartimento Infrastrutture – Sezione relativa agli investimenti per la costruzione, sistemazione e manutenzione straordinaria di immobili provinciali o utilizzati dalla Provincia autonoma di Trento di competenza del Servizio Opere Civili.

Con questo provvedimento si programmano le risorse, disponibili sul bilancio provinciale a seguito dell’assestamento di bilancio 2022/2024, destinate a finanziare nuovi interventi per il periodo 2022-2023 e a integrare il costo di interventi già programmati.

L’aggiornamento del DOPI 2022/2023 prevede dunque lavori, per un totale di 13.026.000 euro, che riguardano principalmente nuovi interventi per 9.206.000 euro complessivi e lavori aggiuntivi presso alcuni edifici; tra questi rientrano gli interventi all’edificio ex Provveditorato agli studi di via S. Margherita a Trento (per 350.000 euro), l’ampliamento del CFP di Ossana (300.000 euro) e gli interventi necessari all’integrazione di perizie generiche di manutenzione straordinaria su edifici scolastici, socio-assistenziali e provinciali (per 870.000 euro).

Altre risorse per 300.000 euro sono destinate a incarichi professionali su edifici scolastici (200.000 euro) e provinciali (100.000 euro) e all’aggiornamento dell’elenco prezzi (2.000.000 di euro per il compendio “L. Bedetti” della Guardia di Finanza di Trento).

Tra i nuovi interventi previsti dall’aggiornamento del DOPI 2022/2023 ci sono:

– interventi di manutenzione straordinaria e adeguamenti normativi e funzionali presso il Liceo scientifico L. Da Vinci di Trento, il Polo scolastico Buonarroti-Pozzo di Trento, il CFP Tesero, il Liceo Prati di Trento, l’UPT di Tione di Trento, l’Istituto Guetti di Tione di Trento, la realizzazione di nuovi spazi didattici presso l’Istituto Alberghiero di Rovereto, il Mart di Rovereto, la Motorizzazione Civile di Trento, la sede della Protezione Civile di Lavis, la Caserma dei VVF di Trento, il Palazzo delle Albere di Trento, il Palazzo Moggioli di Trento, la Casa Cantoniera di Vason;

– lavori di riqualificazione energetica presso alcuni istituti scolastici per complessivi 1.110.000 euro complessivi (Istituto Floriani di Riva d.G., IFPA alberghiero di Levico T., CFP Tione, ITT Buonarroti, Liceo Filzi di Rovereto, Istituto Degasperi di Borgo V., Liceo Rosmini di Trento) e anche presso gli edifici provinciali per 750.000 euro (Villa Rizzi di Sardagna, ex Agostiniani di Trento, ex Artigianelli di Trento) e presso la RSA di Via Veneto (600.000 euro);

– perizie di spesa per lavori di manutenzione straordinaria sia nel settore dell’edilizia scolastica, sia nel settore dell’edilizia socio assistenziale, sia nel settore degli edifici pubblici provinciali per l’anno 2023.

Con le nuove risorse inserite nella programmazione, la spesa totale, programmata sul “Documento di Programmazione interventi (DOPI) 2022 – 2023 del Dipartimento Infrastrutture – Sezione relativa agli investimenti per la costruzione, sistemazione e manutenzione straordinaria di immobili provinciali o utilizzati dalla Provincia autonoma di Trento di competenza del Servizio Opere Civili”, ammonta a 58.103.468,28 euro.

