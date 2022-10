Lunedì 31 chiusi gli uffici comunali. Garantiti i servizi essenziali

Pubblicità

Pubblicità



In occasione delle festività di Ognissanti gli uffici comunali resteranno chiusi lunedì prossimo 31 ottobre.

Per quanto riguarda le biblioteche rimarranno chiuse la sede centrale di via Roma, la Biblioteca ragazzi-Palazzina Liberty e le sedi di Argentario, Clarina, Ravina, Sopramonte. Il Bibliobus non sarà in servizio. Le sedi di Gardolo, Mattarello, Meano, Povo e Villazzano saranno invece aperte con il consueto orario.

Saranno garantiti i servizi pubblici essenziali come la Polizia locale, il funerario oltre al personale in turno di reperibilità.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità