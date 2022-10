«Like Floyd» a Cavareno per beneficenza

Pubblicità

Questo progetto ha come obiettivo lo scoprire, o meglio, riscoprire e valorizzare un percorso musicale e discografico lungo decenni, con il desiderio di riprodurre con la massima fedeltà le sonorità, le suggestioni e le atmosfere PinkFloydiane attraverso un mix di suoni, immagini e scene dettate dalla creatività dei Pink Floyd fin dagli esordi.

Tutto questo ovviamente con il supporto di un importante coefficiente di tecnologia e strutturazione del palco, prendendo spunto dagli stessi “Pink Floyd” in versione live, in particolar modo dal loro più famoso e importante Live Album “PULSE” del 1994.

La band Like Floyd si affaccia sulla scena musicale nel 2017 con un crescente successo di pubblico e numerosi spettacoli in Trentino, spesso legati anche a fini di beneficenza (v. ad esempio l’evento al PalaCampiglio in favore del Comune di Dimaro colpito duramente dalla tempesta Vaia, nonché l’evento Sidera al PalaRotari con ricavato devoluto alle associazioni Fondazione Hospice Trentino-Onlus ed Il Papavero).

La prossima data è fissata per il giorno venerdì 9 dicembre 2022 alle ore 21:00 con “apericena” a partire dalle ore 18:00 a Cavareno (TN) presso il Palazzetto Sportivo Alta Val di Non.

Anche in questa occasione il divertimento si associa a finalità benefiche: una parte del ricavato verrà destinato alla Fondazione Trentina per l’Autismo e al suo centro Casa “Sebastiano” a Coredo (TN).

L’evento di Cavareno ripropone a grande richiesta lo spettacolo intitolato “A Pink Floyd Story”, molto apprezzato per la scelta dei pezzi che narrano la storia e lo sviluppo musicale ed artistico di una delle band più amate nel panorama musicale mondiale.

Costo biglietto 10 €, prevendita presso Pro Loco di Cavareno – tel. 0463/831115 oppure via WhatsApp al 349/8824390 – email [email protected] – e presso Cartolibreria Visintainer a Cles (TN).

Il programma definitivo dell’evento verrà divulgato a breve.

Si esibiranno sul palco: batterista Claudio Torresani, bassista Romano Benedetti, alle tastiere Marcello Depaoli e Giacomo Gamberoni, chitarre Fender Stratocaster e voci di Gianluca Rossi e Nicola Pedron, chitarra acustica e voce di Andrea Debiasi, sassofono e percussioni di Lorenzo Sighel, cori di Elisa Olaizola, Giovanna Poletti ed Efrem Chini, direzione artistica e musicale di Rosario Poletti.

La parola al gruppo “Like Floyd”: «Il nostro concerto esprime una forte volontà di ritorno alla vita, ad una nuova normalità, a stare insieme per la comunità. La scaletta del concerto ricalca la storia musicale dei “PINK FLOYD”: partendo dalle origini per arrivare fino all’ultimo pezzo si passa ordinatamente di album in album, di anno in anno, sottolineando così l’evoluzione musicale e creativa della band inglese. Lo spettacolo stesso evolve, cresce e si completa in un tripudio di musica, luci e colori, immagini, suoni, laser e fumi densi che tutto avvolgono.

Il concerto è strutturato come un “concept concert” che è una delle novità importanti introdotte dal progetto. I pezzi non vengono presentati uno ad uno da uno dai cantanti o membri della band, ma vengono introdotti a singoli pezzi o in “blocchi” di pezzi. Lo spettacolo è caratterizzato e composto solo da musica, luci, laser, filmati. Niente parole e nessun tempo morto: uno spettacolo da godere e vivere tutto d’un fiato. Una storia da seguire dall’inizio alla fine».