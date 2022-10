Laura Boldrini erede politica di don Chisciotte

Egregio direttore,

Laura Boldrini sta facendo emergere serie problematiche personali con esternazioni che non meriterebbero attenzione se non fossero pronunciate da un ex esponente politico che ormai tramontato dal ruolo rivestito in passato, non sa ritrovarsi ed accettare una condizione di pseudo anonimato parlamentare, per cui sente la necessità di non farsi sfuggire occasione per far parlare di sé.

Sindrome che ha colpito diversi parlamentari di Sinistra in questi ultimi tempi. Contestata recentemente addirittura dalle femministe di cui ha sempre cercato di erigersi a paladina delle loro istanze ideologiche, ora sta veramente manifestando chiari sintomi di ciò che in psicologia viene definito per acronimo FOMO, ovvero l’espressione inglese: “fear of missing out” che sta a significare letteralmente “paura di essere tagliata fuori”.

Tale condizione psicologica indica una devastante forma di ansia sociale, caratterizzata dalla necessità compulsiva di rimanere costantemente in contatto con le attività che fanno le altre persone e la paura di essere esclusi da eventi, esperienze e contesti sociali che per il soggetto diventano indispensabile fonte di gratificazione.

Nel caso in questione pertanto la signora Boldrini, manifesta profonda afflizione per trovarsi esclusa dalla possibilità d’interazione sociale e quindi nel caso in esame, “politico”, avendo ormai chiuso il suo ciclo istituzionale.

Questa condizione mentale fa temere al soggetto che ne è colpito, che altre persone possano sentirsi appagate nel fare esperienze gratificanti quando non si è presenti in prima persona o non si risulta direttamente coinvolte.

Questo comportamento da parte della signora Boldrini, fa comprendere chiaramente l’attuale attacco indiscriminato nei confronti dell’on. Giorgia Meloni e della componente di Centro Destra.

Mi sovviene la famosa frase di Giulio Andreotti: “il potere logora chi non lo ha” e ora nelle condizioni emotive della signora Boldrini, questo logoramento è diventato un tarlo quotidiano che la decolora sia a Destra che ancora peggio a Sinistra, essendo stata contestata in diverse piazze.

Particolare rilievo riveste la contestazione da parte delle stesse femministe in una manifestazione a favore dell’aborto, dove è stata insultata da attiviste di “Non una di meno”. Ma non demordendo per dare linfa al suo problema personale di presenzialismo, ha voluto essere certificata sui social anche alla manifestazione della CGIL in piazza a Roma, dove ha anche voluto offrire dimostrazione di solidarietà a Masha Amini la donna iraniana uccisa dal regime di Teheran, “con il taglio della ciocca”, dimenticando quando invece pur di presenziare ovunque, metteva per solidarietà con le donne islamiche il velo.

Ma ormai la signora Boldrini che usa le piazze solo per apparire sui social, non è più la benvenuta nemmeno lì e le nuove generazioni Dem le hanno dato un sonoro e meritato benservito!

Ovviamente le stagioni cambiano, ma l’incongruenza comportamentale della signora Boldrini non cambia mai. Si è inerpicata a duellare con l’Accademia della Crusca come una novella Don Chisciotte,…pardon….”dona” Chisciotte, in merito all’uso della lingua italiana, senza sapere o far finta di non sapere che il termine “fratelli” secondo la nostra lingua, sottintende sia fratelli che sorelle, termine ampiamente sdoganato da tempo appunto dall’Accademia della Crusca e il termine “fratello” o “sorella” esplicitati disgiuntamente, si usano solo quando ciò riveste importanza distintiva fondamentale nella comunicazione.

Fortunata è stata la singora Boldrini che non abbiamo con tutto rispetto, nulla da spartire con la lingua giapponese, decisamente più ricca di sfumature linguistiche e maggiormente romantica, dove addirittura per definire il fratello maggiore si usa “ani” e per definire il fratello minore si usa “otooto” e non dimenticando le sorelle dove per sorella maggiore si usa “ane” e per sorella minore “imooto”. “Sarebbe stata veramente una vera gatta da pelare per l’on. Meloni” e in tal caso, se ci fossimo trovati in tale contesto linguistico a quel punto non so come avrebbe sentenziato la signora Boldrini, ma per fortuna sua ha fatto solo una mesta figura che per decenza espressiva è meglio non qualificare ulteriormente.

Adriano Bertolasi – Trento

Potete inviare le email al direttore da inserire nella rubrica «io la penso così» scrivendo a: [email protected] – La vostra opinione conta, sempre….)