Istat, donne più istruite degli uomini ma meno occupate: il grande dilemma italiano

Nel 2021 in Italia il tasso di occupazione dei laureati tra i 25 e i 64 anni è all’82,1%, circa 4 punti più in meno rispetto alla media europea. Il dato lo riporta l’Istat che nel report fa emergere anche l’incredibile divario occupazionale tra uomo o donna in Italia in base al titolo di studio

Di fatto, dall’analisi si nota come le donne italiane siano più istruite degli uomini, a partire dai dati sui diplomi: il 65,3% delle donne ha almeno un diploma contro il 60,1% degli uomini. La differenza è ancora più marcata per le lauree: il 23,1% delle italiane è laureata contro il 16,8% degli uomini. Questo incredibile vantaggio delle donne nell’istruzione non corrisponde però a quelli che sono, ma dovrebbero essere i dati relativi al lavoro. Infatti, il tasso di occupazione femminile è 55,7% controllo quello maschile che sale al 75,8%. Un divario che si riduce al crescere del livello di istruzione.

Nonostante queste differenze, rispetto al resto dell’Europa i laureati italiani hanno meno prospettive occupazionali. Questo, secondo l’Istat significa che il mercato del lavoro italiano “assorbe con difficoltà e lentezza il capitale umano, anche quello rappresentato dai giovani adulti in possesso di una qualifica o un diploma secondario superiore”.

