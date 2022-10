Dune: una saga di fantascienza e di ecologia

Pubblicità

Pubblicità



Star Wars, Star Treck e Flash Gordon: nessuna di queste saghe avrebbe visto la luce se nel 1965 non fosse stato pubblicato Dune, libro di Frank Herbert e primo capitolo di una saga che ha fatto la storia della fantascienza.

Dune – infatti – è vincitore del premio Nebula e del premio Hugo, ovvero i massimi riconoscimenti della narrativa fantascientifica, ed è il primo dei sei romanzi che formano la parte centrale e originaria del ciclo di Dune.

Per quanto Dune sia conosciuto (è anche il libro fantascientifico più venduto, con 12 milioni di copie) i giovanissimi lo hanno scoperto lo scorso anno grazie al film del 2021 diretto da Denis Villeneuve e che ha visto tra i protagonisti Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, Chang Chen, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Jason Momoa e Javier Bardem.

Pubblicità Pubblicità

Di questo libro, Stephen King disse che era «Il meglio. Oltre ogni genere letterario e ogni epoca» mentre Steven Spielberg riveòlò che «Dune è parte integrante del mio universo fantastico». E se due colossi come loro hanno questa opinione, forse Dune va davvero visto non solo con l’occhio del lettore, ma anche con un occhio più attento a tematiche e sottotrame.

L’Universo immaginario di questa saga è particolarmente complesso: coerente, dettagliato d’affascinante. Gli eventi avvengono 24.000 anni nel futuro (26.391 d.C.) e l’intero ciclo di romanzi arriva a coprire circa 16.000 anni di narrazione discontinua.

Le politiche narrate nei romanzi ricordano una sorta di sistema feudale adattato al futuro, dove anche la religione e la filosofia hanno un loro spazio preciso. Si parla di mondi e di società evolute, ma la parte più interessante è quella riguardante l’ecologia di Dune.

Pubblicità Pubblicità



Senza andare a raccontare il finale di una saga che merita di essere letta dalla prima all’ultima pagina, in un momento in cui l’ecologia ha un ruolo importante anche nella nostra società, Dune può dare interessanti spunti per delle riflessioni riguardanti il futuro che ci può aspettare.

TRAMA DUNE:

Arrakis è il pianeta più inospitale della galassia. Una landa di sabbia e rocce popolata da mostri striscianti e sferzata da tempeste devastanti. Ma sulla sua superficie cresce il melange, la sostanza che dà agli uomini la facoltà di aprire i propri orizzonti mentali, conoscere il futuro, acquisire le capacità per manovrare le immense astronavi che garantiscono gli scambi tra i mondi e la sopravvivenza stessa dell’Impero.

Sul saggio Duca Leto, della famiglia Atreides, ricade la scelta dell’Imperatore per la successione ai crudeli Harkonnen al governo dell’ambito pianeta. È la fine dei fragili equilibri di potere su cui si reggeva l’ordine dell’Impero, l’inizio di uno scontro cosmico tra forze straordinarie, popoli magici e misteriosi, intelligenze sconosciute e insondabili.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità