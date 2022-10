Continua il pugno di ferro del Questore Improta: chiuso per due mesi anche “La Luiz Club”

Pubblicità

Continua il pugno di ferro del Questore di Trento Maurizio Improta (foto) sui locali frequentati da pregiudicati oppure dove si sono svolti disordini ed episodi di violenza continuata.

Sotto la lente d’ingrandiamento erano finiti 3 locali di Trento nord: il club T8 di via Maccani, il bar Milena di Gardolo e «La Luiz club» di via del Commercio

Il Questore il 22 ottobre ha disposto la chiusura di 2 mesi al club T8, stessa sorte è toccata 4 giorni dopo al Bar Milena chiuso temporaneramente per 20 giorni.

A subire la stessa sorte ora è stato “La Luiz Club” dove due settimane fa un 35 enne colombiano è stato accoltellato ad un fianco.

Questo, dopo essere rimasto coinvolto in una lite insieme a circa altre 10 persone di origini sudamericane. L’uomo è stato molto fortunato: il coltello non gli ha infatti causato dei danni permanenti.

La lite – causata principalmente dall’abuso di alcool – ha avuto inizio all’interno del locale ma è poi proseguita in strada, dove il 35 enne è finito a terra ferito.

Dopo aver identificato i presenti, tra amici e parenti tutti i origini sudamericane, una decina di persone sono state portate in Questura. Dopo i dovuti accertamenti si è riusciti a risalire all’autore della coltellata.

Da ieri al locale “La Luiz Club” è stata sospesa la licenza per “somministazione di bevande e alimenti” per 2 mesi.

Il Questore di Trento come per il club T8 ha applicato l’articolo 100 del Tulps, usato di solito a seguito anche di un solo ed isolato episodio verificatosi all’interno del locale. Il caso più frequente è quello dell’aggressione ai danni di un avventore.

L’art. 100 del Tulps dispone che la misura di pubblica sicurezza della sospensione della licenza può intervenire in caso di “tumulti o gravi disordini”, oppure “qualora il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose” o, comunque, se il comportamento costituisca “un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini”.