Brado: Kim Rossi Stuart porta sul grande schermo un film drammatico, cupo e non adatto a tutti

Pubblicità

Pubblicità



Uscito lo scorso 20 ottobre, “Brado” è un film del 2022, scritto, diretto ed interpretato da Kim Rossi Stuart, con Saul Nanni, Viola Sofia Betti, Federica Pocaterra, Alma Noce, Paola Lavini lo stesso Kim Rossi Stuart e Barbora Bobulova.

Prima di dire due parole su questa pellicola, bisogna premettere che: se chi guarda è una persona che poco conosce del mondo dei cavalli, allora la pellicola può anche piacere. Se a guardare è qualcuno che invece di cavalli se ne intende… la musica cambia e non poco.

Brado è una sorta di western italiano dove si cerca la propria identità ed il proprio ruolo nella vita e nelle relazioni. I protagonisti vivono i rapporti umani come una sfida pur continuando a cercarli.

Kim Rossi Stuart ha creato un’opera senza dubbio interessante e dal significato profondo. Un film drammatico, intenso. Complice la fotografia – perfetta per la pellicola – l’atmosfera risulta cupa, oppressiva a tratti anche angosciante e poco positiva. Un’ambientazione di grandi sogni però distrutti e arrugginiti dal tempo.

Chiaramente è un film drammatico e chi lo ha diretto ha “usato” la presenza dei cavalli come metafora della vita, del (duro) lavoro e dell’impegno che deve essere costante anche davanti alle difficoltà.

Tuttavia, per chi va a cavallo, alcune “pratiche” e/o modi di agire possono far storcere il naso. Il problema è che questo film è stato sponsorizzato dalla Federazione Italiana Sport Equestri, ma di fatto non è una pellicola per tutti.

Le dinamiche rappresentate sono difficili da digerire, e molti di certo si soffermeranno solo sul cavallo e sulle pratiche, invece di guardare due ore di un film che permette di scovare spunti adatti a riflessioni anche importanti.

Brado è un film crudo, una sorta di “western con Clint Eastwood dei poveri” che merita riflessioni e considerazioni appena usciti dalla sala, e non solo superficiali commenti sulla gestione generale del materiale cinematografico. Certo, vedere però il mondo equestre così rappresentato – per chi lo vive – è un colpo al cuore.

TRAMA:

Un figlio che non voleva più avere niente a che fare con suo padre, è costretto ad aiutarlo a mandare avanti il ranch di famiglia dopo che questi si è fratturato alcune ossa.

I due si ritrovano per addestrare un cavallo recalcitrante e portarlo a vincere una competizione di cross-country, ma allo stesso tempo provano a sciogliere quel grumo di rabbia, ostilità, rancore, che ha impedito loro per tanto tempo di essere vicini.

È un difficile percorso a ostacoli quello che deve compiere il cavallo, ma anche quello che devono affrontare i due per ricostruire l’amore e la vicinanza che avevano perduto. In questa impresa li aiuterà un’addestratrice di cavalli, di cui il giovane si innamora.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità