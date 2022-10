Violata la par condicio in campagna elettorale, Agcom condanna la Provincia di Trento

Pubblicità

Il giorno 20 settembre del 2022 a soli 5 giorni dalle elezioni che avrebbero incoronato Giorgia Meloni nuova premier d’Italia Maurizio Fugatti aveva deciso di organizzare una conferenza stampa per diffondere i dati dello studio commissionato da Trentino Marketing sulle ricadute economiche del concerto di Vasco Rossi tenutosi il 20 maggio 2022.

Il calcolo dell’impatto economico totale generato in Trentino dal concerto di Vasco Rossi alla Music Arena è risultato pari a 43,6 milioni di euro.

Valore calcolato partendo dalla spesa effettuata dagli spettatori nei giorni dell’evento: circa 10,1-10,2 milioni di euro, cioè 82 euro di spesa media per ciascuno dei partecipanti al concerto del 20 maggio e della prova generale (19 maggio).

Fin qui tutto bene, anzi, molto bene visto il successo dell’evento.

A non pensarla nello stesso modo però è stata Agcom che in una delibera del 12 ottobre 2022 ha spiegato che esiste «un divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari».

A segnalare all”autorità per le garanzie nelle comunicazioni il fatto che aveva fatto avviare il procedimento nei confronti della Provincia era stato Alex Marini del movimento cinque stelle.

Per l’Agcom in concreto quella conferenza stampa non si doveva organizzare a 5 giorni dalle elezioni perché violava l’applicazione del divieto di comunicazione istituzionale durante la campagna elettorale.

La Provincia per ripianare il mancato rispetto delle regole ha dovuto pubblicare sul proprio sito, per la durata di quindici giorni, un messaggio «recante l’indicazione di non rispondenza a quanto previsto dalla legge». Messaggio che è già regolarmente online dal 13

Agcom della delibera ordina alla «Provincia Autonoma di Trento di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla home page, entro un giorno dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso il comunicato stampa pubblicato sul sito web istituzionale in data 20 settembre 2022 dal titolo “Vasco Live, una ricaduta di quasi 44 milioni di euro”, come indicato in premessa. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine. Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Direzione Servizi Media”». (clicca qui per vedere la delibera di Agcom)