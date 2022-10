Siglata la convenzione tra l’Apsp Anaunia e l’Asd Predaia per un servizio di fisioterapia “agevolata”

Pubblicità

Flavio Gilli, presidente dell’Apsp Anaunia da una parte, Lorenzo Rizzardi, presidente dell’Asd Predaia, dall’altra: una firma, un accordo per garantire un servizio agevolato agli atleti della società nonesa e per continuare a costruire, insieme, valore per il territorio.

La Casa di Riposo di Taio e l’associazione sportiva che, utilizzando le parole del suo presidente, si occupa di “fare educazione attraverso lo sport” hanno sottoscritto un accordo di collaborazione che prevede una scontistica del 20% per i tesserati della società sportiva che usufruiscano del servizio di fisioterapia della Rsa aperto anche agli utenti esterni.

Un accordo che «mette in evidenza l’attenzione delle nostre realtà, entrambe facenti parti del Distretto Famiglia, nei confronti della comunità e del territorio – fa sapere Flavio Gilli –. In questo caso il progetto è rivolto agli atleti dell’Asd Predaia, ma la nostra sensibilità comprende anche altri ambiti che riguardano in particolare gli anziani e i bambini».

Grazie a questa convenzione le giocatrici e i giocatori che ne avranno bisogno, e che lo vorranno, potranno – letteralmente – mettersi nelle mani di un fisioterapista professionista a un prezzo favorevole.

Così si allarga inoltre l’offerta di servizi della Rsa sul territorio. «Un tempo era più difficoltoso dialogare tra realtà diverse ma operanti sullo stesso territorio – sottolinea il direttore della struttura Fausto Flaim – l’aiuto reciproco e la collaborazione rappresentano certamente un valore aggiunto».

Sulla stessa lunghezza d’onda è il pensiero del presidente dell’Asd Predaia Lorenzo Rizzardi. «Già da qualche anno collaboriamo in maniera proficua con l’Apsp “Anaunia” per i pasti del “Summer camp”, un servizio sempre svolto con puntualità e qualità – evidenzia Rizzardi –. Al di là della nuova convenzione, sarebbe bello sviluppare ulteriormente questa collaborazione perché, come mi piace sempre dire, la nostra associazione, più che fare sport, fa educazione attraverso lo sport. Propone quindi un percorso formativo prima che sportivo: stando in squadra, all’interno di un gruppo, si sviluppano infatti valori importanti. Per questo mi piacerebbe dar vita a un progetto di cui possano beneficiare gli ospiti della struttura, ma anche le ragazze e i ragazzi del Predaia offrendo loro l’opportunità di vivere un’esperienza arricchente, e di capire che il mondo è fatto anche di fragilità».

