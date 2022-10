Pubblicato il bando per gli eventi musicali della Trentino Music Arena

Pubblicità

Pubblicità



Come preannunciato dalla Giunta provinciale nella seduta del 14 ottobre scorso, è stato pubblicato oggi sul sito di Trentino Sviluppo l’avviso per individuare il soggetto che organizzerà eventi musicali nei prossimi tre anni presso la Trentino Music Arena inaugurata dal concerto di Vasco Rossi il 20 maggio 2022.

I soggetti interessati saranno valutati sulla base di una proposta tecnica e di una proposta economica da parte di una Commissione che sarà appositamente nominata da Trentino Marketing. Sono richiesti una serie di requisiti di esperienza e di solidità economica a garanzia della serietà della proposta.

Al vincitore della selezione verrà assegnata in via esclusiva l’area per il periodo del palinsesto concordato (indicativamente dal 15 maggio al 30 settembre di ogni anno), ferma comunque la possibilità per la Provincia di organizzare in via autonoma eventi qualora ne ricorresse l’opportunità.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità