Glamour e Anticonformismo: tutto una questione di stile

Pubblicità

Pubblicità



Fashion. Tutto quello che abbiamo da imparare da due personaggi iconici che hanno conosciuto la loro notorietà già tempo fa, ma che, ancora oggi, hanno davvero tanto da insegnarci in fatto di stile e non solo. Vi parlo di Ines de la Fressange e di Iris Apfel.

La moda siamo noi stessi a crearla, ogni qualvolta siamo le protagoniste di uno stile, quando sappiamo distinguerci dall’uniformità delle masse.

La classe, si sa, non è acqua, lo stile è una dote innata in molti, ma, possiamo anche affermare, non in tutti.

Pubblicità Pubblicità

La moda non è una corsa affannata ad acquistare l’ultimo capo, firmato o no, che abbiamo visto indossato dalle amiche o pubblicizzato dall’influencer più seguita su Instagram. Siamo noi le vere protagoniste dello stile, perchè il segreto è prima di tutto l’originalità, non adeguarsi passivamente.

La moda siamo noi stessi a crearla, ogni qualvolta siamo le protagoniste di uno stile, quando sappiamo distinguerci dall’uniformità delle masse.

Molte le icone che hanno fatto dello stile la loro maggior dote, io vorrei prendere come esempio due donne che con la loro classe si sono sempre contraddistinte nel tempo, durante le loro carriere, sicuramente diverse tra loro, sia per età che per paese di origine.

Pubblicità Pubblicità



Non sto pensando a due influencer più o meno ventenni o trentenni. Non credo infatti che lo stile, la moda, la classe, l’originalità debbano essere dettate per forza di cosa dai giovanissimi. Ci sono personaggi che hanno conosciuto la loro notorietà già decenni fa ma, allo stesso tempo, sono capaci oggi di insegnarci tanto in fatto di moda e di stile. Sui social sono seguitissimi e sui tabloid si parla di loro anche oggi.

Voglio parlarvi della francese Ines de la Fressange e dell’americana Iris Apfel. Ines ha solo 17 anni quando intraprende la carriera di modella sulle passerelle parigine.

Col tempo, dopo aver raggiunto la notorietà, Ines crea un suo brand e apre a Parigi la sua prima boutique. Il successo fu immediato, non solo in Francia, ma anche oltreoceano, negli Stati Uniti d’America e in Giappone. Questo sicuramente grazie alla popolarità di Ines, ormai icona indiscussa del glamour parigino, conosciuta in tutto il mondo.

Arrivando all’autunno 2022, Ines ha fatto ancora parlare di sè mostrando come indossare un capo dopo 40 anni, riscoprendolo in chiave attuale.

A 65 anni l’ex modella, simbolo della moda francese e di uno stile parigino fuori dal tempo, risulta comunicativa anche per i più giovani e il suo stile piace davvero a tutte.

Ma l’avventura di Ines non si è fermata al mondo dell’alta moda perché la modella ha anche intrapreso una fortunata carriera di scrittrice. i suoi libri, particolarmente fortunata è stata l’uscita di La Parigina – Guida allo chic, sono tradotti anche fuori dal confine francese e parlano di moda ma con toni sbarazzini e leggeri. Ines de la Fressange collabora con diverse case di moda, tra cui la giapponese Uniqlo, per cui disegna collezioni uomo, donna e bambino.

Facciamo ora un salto negli Stati Uniti per conoscere Iris Apfel, una vera e propria icona per il suo anticonformismo. Ciò che la rende unica è che lei inventa la moda, non la segue! Capace di mescolare stili tra loro molto differenti, unendo tra loro alta moda e vintage dei mercatini.

La sua voce è sempre stata fuori dal coro. Ha da sempre anticipato le tendenze della moda. Il suo stile inconfondibile è un’esplosione di colore, eccentrico, a volte pieno di eccessi, ma mai pacchiano, sempre di classe.

I suoi segni distintivi sono voluminose collane, vistosi bracciali dal gusto etnico e i maxi occhiali.

Nel 2016 è divenuta nota al grande pubblico su scala internazionale per lo spot dell’automobile DS3, della casa automobilistica francese Citroën, che la vede protagonista.

Ha pubblicato una autobiografia nel 2019 dal titolo: “Icona per caso. Riflessioni di una star della terza età”, diventata subito un best seller internazionale grazie alla sua spiccata vena ironica e leggera, tradottissimo e letta da donne e uomini di ogni generazione.

È del primo febbraio 2019 l’annuncio della sua firma con la nota agenzia di modelle americana IMG Models per curare la sua immagine e le future apparizioni come testimonial e modella.

Notizia di un mese fa, Iris Apfel all’età di 101 anni ha firmato una nuova linea di make-up. Una collaborazione intrapresa con il brand inglese Ciaté London.

Il suo motto racchiude a mio parere la sua vera essenza: More is More, Less is a Bore. Indubbiamente, una questione di stile.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità