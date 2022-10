Corso Oss, entro il 16 novembre le iscrizioni

Pubblicità

L’Azienda provinciale per i servizi sanitari organizza nelle sedi formative di Cles, Trento e Tione un corso per operatore socio sanitario.

Le domande di partecipazione devono essere presentate online entro mercoledì 16 novembre. I posti disponibili sono 135 totali, suddivisi in 25 per la sede formativa di Cles, 30 per Tione e 80 per Trento. Il 7 novembre è previsto un incontro di orientamento online per presentare il corso.

Il percorso formativo dell’operatore socio sanitario (Oss), dalla durata di circa 13 mesi, offre ampie prospettive occupazionali nei servizi residenziali (Rsa), nei centri diurni, in ospedale, nei servizi di assistenza domiciliare, nelle cooperative sociali e in altri servizi socio-assistenziali territoriali.

L’Oss è un operatore sanitario che lavora con le persone che necessitano di aiuto, fornisce assistenza diretta alle persone per soddisfare i bisogni quotidiani, informa, dialoga, coinvolge e supporta la persona e la famiglia nelle varie attività quotidiane e mantiene comfort.

Gli infermieri stranieri con titolo professionale non riconosciuto o gli studenti di infermieristica che hanno frequentato il primo anno del corso di laurea in infermieristica e superato i principali esami possono richiedere l’ammissione – in qualsiasi momento dell’anno – al corso per operatore socio sanitario attivo al momento della richiesta.

Il bando con tutte le informazioni per le iscrizioni è disponibile all’indirizzo https://t.ly/0ufx; le domande si presentano online collegandosi al link https://bit.ly/3SKAzRk entro il 16 novembre. Il 7 novembre alle ore 11 è previsto un incontro di orientamento online per illustrare il percorso formativo dell’Oss e gli sbocchi professionali. Per partecipare è necessario iscriversi accedendo all’indirizzo https://bit.ly/3U4q4ts, successivamente verrà inviata email con il link per collegarsi alla stanza virtuale. Per informazioni: [email protected].