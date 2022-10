Bruna Dalpalù e Lucia Maestri entrano in consiglio provinciale

Pubblicità

Pubblicità



Palazzo Trentini ha ufficializzato ieri mattina il passaggio di consegne subito dopo aver ricevuto la lettera di dimissioni di Sara Ferrari che, eletta il 25 settembre scorso alla Camera dei deputati, non poteva più sedere nei banchi dell’assemblea legislativa provinciale nè, quindi, alla guida del gruppo consiliare del Partito democratico del Trentino. Gruppo che ha quindi nominato presidente Zeni al posto di Ferrari.

Nella prossima sessione in aula in programma l’8, 9 e 10 novembre, Lucia Maestri farà il suo ingresso nell’emiciclo consiliare per sostituire Ferrari tra i banchi del Pd, essendo risultata 4 anni fa la prima dei non eletti fra i candidati del suo partito. Quello di Maestri sarà un ritorno perché l’attuale segretaria dem del Trentino aveva già rappresentato il Pd in Consiglio provinciale nella passata legislatura con il ruolo, anche lei, di capogruppo.

Insieme all’arrivo di Maestri la seduta dell’8 novembre si aprirà con l’ingresso in aula di Bruna Dalpalù, prima dei non eletti fra i canddiati della Lega nel 2018, che subenterà ad Alessia Ambrosi del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, al quale era passata l’anno scorso dopo aver lasciato il Carroccio, divenuta anche lei parlamentare alle ultime elezioni politiche.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità