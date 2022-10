Valsugana: tre denunciati per porto abusivo di armi e detenzione di armi clandestine

Pubblicità

Nella tarda serata di ieri i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Borgo Valsugana fermavano un’autovettura nei pressi della provinciale che percorre la frazione di Marter, vicino Roncegno.

L’auto con tre persone sospette di età compresa tra i 57 ed i 70 anni veniva controllata a fondo ed all’interno di uno zaino veniva rinvenuto un fucile costruito artigianalmente ma funzionante con tanto di silenziatore ed attrezzatura quale un visore notturno, un binocolo, oltre a varie cartucce e due coltelli con lama di circa 10 cm.

Considerato il loro abbigliamento i militari deducevano che l’intento era quello di cacciare di frodo, difatti nessuno dei tre aveva autorizzazioni per il porto o possesso di armi. I carabinieri della radiomobile coadiuvati da quelli dell’Aliquota operativa quelli di Roncegno e Sant’Orsola estendevano quindi le perquisizioni ai domicili dei tre denunciati.

A casa di uno di loro, già condannato per precedenti in materia di armi, venivano rinvenuti due fucili di cui uno modificato, 20 cartucce, un caricatore per pistola 7,65 con 4 colpi, un silenziatore (vietato dalla legge) ed un altro visore notturno.

Inoltre vi erano anche tre gabbie con all’interno degli uccellini lucherini, una specie protetta, con buona probabilità bottino di battute di caccia passate, che sono stati affidati alla L.I.P.U. per le cure del caso.

L’Autorità giudiziaria informata sui fatti disponeva il sequestro del materiale detenuto illegalmente e la denuncia a piede libero.

