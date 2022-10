Uomo accoltella clienti in un centro commerciale a Milano: un morto e 5 feriti

Pubblicità

Tragedia nel centro commerciale di Assago in via Milanofiori ieri nel tardo pomeriggio. Un uomo di 46 anni, con gravi disturbi psichici, dopo aver acquistato un coltello da cucina al supermercato Carrefour ha cominciato all’impazzata a colpire con dei fendenti a caso gli avventori dei negozi.

Un dipendente del supermercato di 47 anni è morto e ci sono cinque persone ferite, alcune delle quali in gravi condizioni.

L’uomo è stato bloccato da alcuni clienti e poi consegnato ai Carabinieri di Corsico. Su di lui pende l’accusa di omicidio e tentato omicidio plurimo: a contestare i reati è il pm di Milano Paolo Storari, che ha sottoposto l’uomo a un primo interrogatorio videoregistrato.

Tra i feriti c’è anche il calciatore del Monza Pablo Marí, trasportato all’ospedale Niguarda di Milano, cosciente e non in gravi condizioni, dopo essere stato colpito alla schiena. Qui è stato raggiunto dall’amministratore delegato del club, Adriano Galliani, e dal tecnico, Raffaele Palladino. Pablo Marì – ha raccontato l’amministratore delegato del Monza Galliani – stava facendo la spesa insieme alla sua compagna e a suo figlio quando ha sentito una forte fitta alla schiena. Girandosi ha capito di essere stato accoltellato.

Tra di loro c’è stata poi una sesseguente colluttazione che ha messo per pochi secondi in fuga l’aggressore che poi si è scagliato su altre persone.

L’uomo fermato è un incensurato, in cura da un anno per una forte crisi depressiva. A quanto si apprende, lo scorso 18 ottobre l’aggressore era stato medicato in ospedale per ferite al volto che si era auto inferto prendendosi a pugni da solo. Finora non è stato possibile fornire una spiegazione al gesto.

“Ora che siamo lontane siamo più tranquille ma eravamo veramente terrorizzate, non capivamo cosa succedeva, vedevamo gente scappare in lacrime“, ha raccontato all’Ansa una ragazza che si trovava nel centro commerciale di Assago al momento dei fatti. “Mi è rimasta molto impressa una ragazza che piangeva, completamente sotto shock” aggiunge la testimone.

Un’altra ragazza ha detto che inizialmente si era pensato a uno scippo, “perché abbiamo visto dei ragazzi e una signora correre, poi abbiamo visto sempre più gente con facce sconvolte e abbiamo capito che era successo qualcosa di grave“.

Temendo che fossero coinvolte armi da fuoco, una dipendente di un bar del centro commerciale ha nascosto la testimone e altre persone “nel retro del bar“.

Poco dopo, accertato che non ci fossero pistole, continua la testimone,”abbiamo visto gente scappare e siamo andate via anche noi, siamo uscite mentre dall’altoparlante del centro commerciale chiedevano l’intervento urgente di un medico e ci siamo allontanate il più velocemente possibile“.

Ora, “sapere che l’hanno preso ci mette tranquille e speriamo – conclude – che i feriti possano cavarsela”.