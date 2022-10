Ultimo appuntamento sabato 29 ottobre al centro giovani Cantiere 26, con Tsundoku

Pubblicità

Alle ore 18 Camillo Ischia presenterà il suo romanzo «La morte fa il suo giro» (Araba Fenice, 2022): trentatré capitoli secchi in cui i personaggi sono restituiti con la capacità che ha l’autore di instillare umanità, simpatia o antipatia, in pochi tratti. I luoghi sono quelli di casa: la “sua” Arco, ma anche Trento, Verona e le strade, i bar, gli uomini di legge e quelli che camminano in direzione ostinata e contraria, i gatti.

Alle ore 21 ci sarà Matteo Innocenti con il suo libro «Eco Ansia. I cambiamenti climatici tra attivismo e paura» (Erickson, 2022), in cui descrive un problema emergente vissuto in particolare dai giovani: un senso di vero sgomento causato dalla consapevolezza dei disastrosi effetti che anche le più semplici azioni quotidiane stanno avendo sul futuro del pianeta e su quello delle generazioni che verranno.

Prendere coscienza della propria “ecoansia” è tuttavia il primo passo per modificare radicalmente il proprio modo di vivere, così da trovare la consapevolezza di essere parte integrante del sistema ecologico, ad esempio attraverso la biofilia, cioè la ricerca attiva di armonia nell’interazione individuale e collettiva con la natura.

Matteo Innocenti è medico chirurgo, psichiatra, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale e terapeuta Emdr. Lavora al Centro di terapia cognitivo comportamentale di Firenze (Ctcc) e collabora con l’Università degli Studi di Firenze indagando l’impatto psicologico dei cambiamenti climatici sulla popolazione generale. È Ambasciatore del Patto europeo sul clima per la Commissione europea e membro di Euclipa Italy. È autore di varie pubblicazioni e libri scientifici. L’incontro è moderato da Ilaria Bionda.

La rassegna – Tsundoku è organizzata dalla biblioteca civica «Bruno Emmert» assieme al Centro giovani Cantiere 26 con la collaborazione di Book on Air (progetto del Piano B della Comunità di valle Alto Garda e Ledro) e di Eutropia Festival (vincitore di un bando provinciale sulle pari opportunità) con una fitta trama di sinergie: associazione Araba Fenice, Centro studi Erickson, associazione culturale «Chi è di scena», librerie «Due punti» e «Cazzaniga», Rockabout Radio, Smag (Scuola musicale Alto Garda), The Elp e Gas, Alba Chiara Aps, associazione Andromeda, Amici di Famiglia Odv (associazione di volontari che collabora con la Fondazione Famiglia Materna di Rovereto) e associazione culturale Il Buco. Gli incontri si svolgono al Centro giovani Cantiere 26 a Prabi, l’ingresso è libero.