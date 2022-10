Toyota: cose che non conosci del marchio nipponico

Pubblicità

Pubblicità



Toyota è uno dei più grandi marchi automobilistici del mondo, creato nella famosa terra del sol levante, ha raggiunto una posizione di rilievo assicurando prodotti duraturi e di qualità a prezzi veramente convenienti.

Toyota iniziò come impresa nel 1937, ma aveva già iniziato a produrre automobili nel 1936 come filiale di un’azienda tessile. Le auto prodotte durante il periodo nell’azienda tessile non erano ovviamente fatte di lino o qualcosa del genere, anzi, erano stranamente simili alle auto americane ed europee dell’epoca.

L’imitazione è la forma più sincera di adulazione e tutto il resto, ed è proprio dall’imitazione dei modelli che Toyota ha finito per inserirsi in tutte le fasce di mercato per quanto riguarda le auto utilitarie ma anche per quanto riguarda i trucks e i fuoristrada.

Pubblicità Pubblicità

Come tutte le auto anche le Toyota, belle e resistenti, hanno bisogno di manodopera e qualche sostituzione dei pezzi più consumati. Tutto ciò è necessario per mantenere standard di guida eccelsi, prestazioni sopra la media e durabilità nel tempo. Puoi consultare le guide degli esperti presenti sul web per scoprirne di più.

Quali auto costruisce la Toyota? – Toyota nel corso degli anni ha progettato e costruito tanti modelli di macchine differenti. Tutto ciò ha permesso all’azienda di differenziare il proprio pacchetto in base alle preferenze della clientela dei diversi stati del mondo. Attualmente possiamo differenziare tutti i modelli dividendoli in tre macro gruppi, le auto e le monovolume, suv e crossover e trucks.

Alla prima categoria, quella delle auto, vi troviamo ben sette modelli: Avalon, Camry, Corolla, Prius, Yaris, 86 e Sienna. Al secondo gruppo, quello dei suv, appartengono quattro modelli: C-HR, RAV4, Highlander, e 4Runner. Al gruppo dei trucks appartengono solamente due modelli, Tacoma e Tundra.

Pubblicità Pubblicità



Cinque cose che dovresti sapere sulla Toyota – Toyota è famosa in tutto il mondo come produttore di auto, furgoni e camion di alta qualità e di alto valore che stabiliscono lo standard per valore di rivendita a lungo termine e durata.

In questo paragrafo osserveremo nello specifico alcune notizie particolari che non conosci di Toyota. Ecco cinque cose che aiutano a spiegare perché Toyota è una delle case automobilistiche con più vendite in assoluto.

Kiichiro Toyoda ha fondato la Toyota Motor Corporation nel 1937 prendendo spunto dall’azienda di famiglia fondata dal padre Sakichi Toyoda. Le Toyota Industries già tre anni prima avevano creato la loro prima automobile, la Toyota AA. Oggi la Toyota ha più di 364.000 dipendenti in tutto il mondo. Ed è da annoverare tra le aziende di automobili più grandi che ci sono.

Salutiamo Corolla: l’iconica berlina Toyota Corolla ha compiuto 50 anni poco tempo fa. La prima Corolla è arrivata nel resto del mondo nel 1968 come un’utilitaria. Nel 1997 veniva venduto l’esemplare 40 milioni del modello Corolla. Giunta alla sua undicesima generazione, oggi Corolla fissa ancora lo standard come berlina compatta di alto valore, conveniente e affidabile per tutto il mondo.

Toyota ama la natura: Toyota è impegnata nella tecnologia verde e nel 2016 è stata nominata Number One Global Green Brand. La casa automobilistica ha venduto oltre 9 milioni di auto ibride, con modelli come Prius e versioni ibride di Camry, Avalon, RAV4, Highlander e diversi modelli Lexus. Toyota è ecologica non solo nei prodotti che produce, ma anche nelle sue pratiche di produzione rispettose del pianeta.

Toyota è impegnata nella tecnologia verde e nel 2016 è stata nominata Number One Global Green Brand. La casa automobilistica ha venduto oltre 9 milioni di auto ibride, con modelli come Prius e versioni ibride di Camry, Avalon, RAV4, Highlander e diversi modelli Lexus. Toyota è ecologica non solo nei prodotti che produce, ma anche nelle sue pratiche di produzione rispettose del pianeta. Ecco alcuni interessanti dati numerici: nel 2017, Toyota ha venduto 2.434.515 veicoli solo in Nord America. Toyota ha più di 1.000 brevetti globali, il numero più alto tra le case automobilistiche. L’azienda spende 1 milione di dollari l’ora in ricerca e sviluppo in tutto il mondo. È una compagnia che opera in oltre 170 paesi del mondo.

nel 2017, Toyota ha venduto 2.434.515 veicoli solo in Nord America. Toyota ha più di 1.000 brevetti globali, il numero più alto tra le case automobilistiche. L’azienda spende 1 milione di dollari l’ora in ricerca e sviluppo in tutto il mondo. È una compagnia che opera in oltre 170 paesi del mondo. RAV4: una vettura che continua ad aggiungere valore con caratteristiche come Toyota Safety Sense P, il nuovo allestimento Adventure e un pacchetto di preparazione al traino valido per 3.500 libbre. Riuscendo a battere i propri rivali competitor e posizionandosi al primo posto tra i suv.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità