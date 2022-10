Tabaccaio rapinato in Lungo Leno: “Probabilmente mi pedinavano già da tempo”

Pubblicità

Pubblicità



Nella serata di giovedì 27 ottobre 2022 è stata segnalata una rapina al titolare del tabacchino situato all’incrocio tra Via Circonvallazione e Via Maioliche a Rovereto.

Nonostante l’aumento delle forze dell’ordine, nella Città della Quercia sembra non esserci un attimo di pace.

L’ultima vittima della malavita roveretana è il titolare del tabacchino che si trova all’incrocio tra Via Circonvallazione e Via Maioliche, Luca Pagliaro. Ed è proprio con lui che abbiamo avuto modo di parlare riguardo a quanto accaduto ieri sera, alla fine della sua giornata di lavoro.

Pubblicità Pubblicità

“Ieri sera ho chiuso e sono andato in Lungo Leno a prendere la macchina perché qui non c’è posto. Ho trovato il furgone con una ruota a terra – sgonfia o tagliata/bucata apposta lo saprò più tardi – e ho attraversato la strada verso il civico n°100, dove c’è più o meno il Leno Center ed il nuovo centro estetico per cambiarla dato che c’è spazio e la gomma io la avevo dietro.

Ci ho fatto caso dopo, ma c’era una macchina con le targhe oscurate ed in moto poco distante ancora quando sono passato con la gomma sgonfia.

Comunque quando avevo la ruota in mano e le portiere del furgone chiuse (ma non a chiave). Ho sentito il ‘click’ della portiera ed ho visto una persona con il cappuccio sulla testa che – completamente sdraiato sul sedile – stava prendendo lo zaino in cui avevo l’incasso della giornata, tutte le chiavi di casa e del negozio.

Pubblicità Pubblicità



Ho fatto uno scatto e sono riuscito ad afferrarlo e trattenerlo quando è uscita una macchina con la portiera già aperta e l’uomo si è completamente lanciato al suo interno.

Probabilmente – e lo han detto anche le forze dell’ordine – mi pedinavano già da tempo perché sembra una cosa molto calcolata per essere un caso.

La macchina è poi partita a tutta velocità ed io ho poi chiamato i carabinieri e stamattina sono andato a fare denuncia. Dispiace solo che non sono riuscito a riprendere lo zaino perché lo avevo praticamente afferrato.”

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità