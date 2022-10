Spazio Mamme Borgo: un luogo di incontro, condivisione e spensieratezza

Pubblicità

“Grazie a tutte le mamme e ai bambini che hanno partecipato con noi a questo pomeriggio di musica! Un ringraziamento speciale al Museo Strumenti Musicali Popolari – Roncegno Terme e a Marta Baldessari per la professionalità, la disponibilità e la gentilezza con cui ha reso possibile l’incontro”.

Questo è uno dei numerosi appuntamenti che l’Associazione Spazio Mamme di Borgo Valsugana ha organizzato nell’attuale sede di Olle – via Lecco 13.

Segnaliamo la prossima data del 28 ottobre 2022 alle 16.00 in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Borgo Valsugana per la presentazione del progetto.

Inoltre sono in programma le seguenti conversazioni educative sempre di venerdì pomeriggio alle 16.00: “Ma tutto è possibile? Le motivazioni alla base delle scelte educative” il 4 novembre, a seguire “Gli altri intorno a noi: nonni, amici e il resto del mondo” il 18 novembre in collaborazione con A.M.A e Bellesini Scs.

Spazio Mamme Borgo è nato a fine 2019 da un’idea di Rozalija e Francesca, due mamme interessate a creare uno spazio spensierato una volta alla settimana, per condividere idee e magari trovare soluzioni alla quotidianità delle mamme con i loro bambini.

Per Rozalija alla base della scelta di investire il proprio tempo in questo progetto c’è l’esperienza di aver trovato una comunità accogliente in un momento di passaggio della propria vita e il desiderio di restituire in qualche modo quanto vissuto.

Si è fatta quindi una domanda: Cosa potrei fare per aiutare il prossimo?

La risposta più naturale è stata l’idea di aprire a Borgo Valsugana lo Spazio Mamme, un luogo di incontro, condivisione e spensieratezza.

Uno spazio dove conoscere le opportunità offerte dal territorio, ma anche uno spazio di apprendimento, formazione e informazione.

In questa cammino iniziale è stato fondamentale l’aiuto e l’esperienza di molte figure, prima fra tutti Sonia Rovigo, impegnata come educatrice nelle attività di prevenzione e promozione sociale per famiglie e giovani della comunità locale, che ha sempre creduto nel progetto investendo tempo ed idee fino a quando le è stato possibile: Spazio Mamme ha guadagnato molto dalla sua presenza e sarà un luogo in cui i valori in cui credeva verranno sempre portati avanti.

A fine 2020 con il sostegno della Comunità di Valle e della cooperativa sociale CS4, Spazio Mamme è riuscito a trasformarsi in realtà grazie al bando Fondazione Caritro “Comunità intorno alle fragilità”.

In collaborazione con Comune e Oratorio aveva ricevuto un finanziamento annuale per l’apertura dell’attività inizialmente ogni venerdì con orario 9.30-11.30, alla presenza di un’educatrice che accoglieva le mamme.

Nel corso del 2021 un nuovo progetto finanziato da PGZ – Piano Giovani Valsugana e Tesino ha visto Spazio Mamme diventare il luogo di scambio e impegno per la famiglia.

Numerosi sono gli enti e le associazioni che hanno supportato il progetto: la Comunità di Valle in primis, Cs4, il Distretto Famiglie Valsugana e Tesino, i Comuni della zona che hanno dato disponibilità per spazi e collaborazioni, nonché altre realtà che offrono servizi alle famiglie.

Sono state intraprese attività in collaborazione con il Museo degli Strumenti musicali popolari di Roncegno, coop. Bellesini S.c.s per servizi infanzia, Ecomuseo Lagorai per le uscite in malga, associazione A.M.A, Biblioteca Comunale di Borgo Valsugana.

Tra le tante idee anche quella di dare peso alle competenze delle mamme per lo svolgimento di attività di gioco in tedesco, bricolage per biglietti natalizi, oppure organizzando incontri per genitori di adolescenti.

A Spazio Mamme possono partecipare anche i papà e chi, pur non essendo mamma, si sente tale.

Agli incontri settimanali svolti nella sede di Olle, sono presenti circa una decina di mamme, non sempre le stesse, coordinate dall’educatrice Hemily.

Per informazioni sulle attività (gratuite a numero chiuso) è possibile consultare la pagina facebook Spazio Mamme Borgo e contattare Hemily al 347 2467826 – [email protected] o passare in sede a Olle via Lecco 13, ogni venerdì dalle 16.00 alle 18.00.

