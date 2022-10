Sigarette Elettroniche, un nuovo modo di fumare

Pubblicità

È da un po’ di tempo che pensate di smettere di fumare, le sigarette costano troppo e fumare quelle classiche non vi soddisfa più.

Bene, allora non esiste momento migliore di questo per passare alle sigarette elettroniche. Il più delle persone però non conosce a fondo questo prodotto. Ebbene le sigarette elettroniche, o e-cig dall’inglese, non sono altro che dispositivi che possono aiutarvi a smettere di fumare o a sostituire le sigarette classiche.

La nicotina che potrete inalare grazie ad essi può variare dai 6 fino ai 20 mg e sarà miscelata con aromatizzanti insieme all’acqua, al glicole propilenico e al glicerolo.

La classica forma de cilindretto da cui aspirare vi trasmetterà delle diverse esperienze che possono riassumersi in tattili, gustative e anche olfattive molto simi alle classiche sigarette. Tra i portali più importanti da cui prendere spunto potrete consultare prodotti Relx.

Sigaretta Elettronica o Sigarette Tradizionali: cosa scegliere? – Siete indecisi ancora se continuare con le sigarette tradizionali o cambiare passando a quelle elettroniche? Ci sono moltissimi motivi per cui preferire l’e-cig: sicuramente l’aspetto economico perché la svapo, come viene chiamata, è più economica rispetto alle classiche.

Altro motivo, che non può essere dimenticato, è come questo dispositivo infierisca minori danni all’organismo. Inoltre, la sigaretta elettronica vi permetterà di scegliere tra vari aromi che esistono in molteplici gusti, di diversi tipi di tiro ma soprattutto potrete scegliere la concentrazione di nicotina all’interno: tutto ciò a seconda dei vostri gusti.

Sigaretta Elettronica, come usarla – Siete spaventati dal fatto che la sigaretta elettronica sembra uno strumento difficile da usare? Non c’è di che preoccuparsi, è più facile di quel che sembra. È giusto precisare però che la sigaretta elettronica è molto diversa dalle classiche sigarette: questi modelli non si fumano poiché al loro interno non vi è contenuto tabacco e quindi non avviene nessuna combustione.

Per cui quando si usa una sigaretta elettronica non si fuma bensì si svapa, nuovo termine coniato apposta per l’e-cig. Lo svapare consiste nell’inalare il vapore che si genera quando viene surriscaldato il liquido che può essere acquistato già pronto. Inoltre, l’e-cig può contenere anche nicotina ovviamente nella quantità che voi desiderate.

Motivi per acquistare una sigaretta elettronica – Per quale motivo dovrei acquistare una svapo? Questa è una domanda semplicissima, la risposta però dipenderà da voi. Sicuramente la sigaretta elettronica è un acquisto incredibilmente intelligente e nel tempo sarà sicuramente più vantaggioso che continuare a comprare pacchetti di sigarette.

Dopotutto l’acquisto di una svapo, anche se all’inizio sembra molto costoso, andando avanti nel tempo sarà molto più conveniente: anche la vostra salute sarà più protetta. L’ampia possibilità di scelta che questo dispositivo offre riguardo ai vari gusti e alla concentrazione di nicotina vi darà la possibilità di personalizzare la vostra e-cig.

Non scordate poi che per scegliere la giusta sigaretta ci sono dei punti fondamentali quali la facilità d’utilizzo e la durata della batteria. Optate quindi per questo articolo? Preparatevi a vivere una nuova esperienza grazie alla vostra sigaretta elettronica!

