Sale da Gioco a Trento: dopo il danno e la beffa, arrivano anche le sanzioni

Non basta la chiusura delle attività, agli operatori del gioco pubblico continuano ad arrivare sanzioni e richieste di pagamento di ogni genere.

“Questa gente – dichiara Dino Rebek, proprietario di sale gioco, – non si rende conto che un imprenditore che deve pagare multe, avvocati, spese per i locali chiusi e i dipendenti; può solo che andare in fallimento. Se fosse stata applicata la logica mi dovevano lasciare lavorare fino a quando non giungeranno le decisioni definitive del Giudice, invece con questo gioco assurdo mi mandano in fallimento».

Dino Rebek ne ha per tutti, a partire dal Governatore Fugatti che a suo parere è l’unico responsabile della situazione. «Devo ringraziare il Presidente Fugatti storico Legista Trentino che è responsabile di questa situazione assurda e voglio fare un appello pubblico al nuovo Governo che non permetta mai più ai politici locali di fare danni incalcolabili al settore del gioco legale per rincorrere un pugno di voti».

Un imprenditore trentino è ricorso al TAR contro la misura che obbliga la chiusura delle sale gioco, secondo il Tribunale “ai fini di una compiuta valutazione della questione stessa si rende necessario disporre l’esecuzione di una verificazione per appurare (…) se, tenuto conto della conformazione del territorio del Comune di Trento e della relativa disciplina urbanistica vigente, l’applicazione del criterio della distanza di trecento metri dai siti c.d. sensibili (…) determini che una sostanziale preclusione alla localizzazione sull’intero territorio comunale di sale gioco come quelle gestite dall’impresa ricorrente e, comunque, quale sia la percentuale di territorio in cui tale preclusione verrebbe ad operare”.

Così è stato nominato un verificatore al quale è assegnato “il termine del 15 dicembre 2022 per depositare presso la Segreteria di questo Tribunale la relazione recante la descrizione delle attività svolte per eseguire l’incarico ricevuto e la risposta al quesito innanzi indicato”.

Inoltre il Tribunale ha disposto che “al verificatore vada riconosciuto un anticipo sul compenso spettante pari a 2.000 euro (duemila/00), da porsi provvisoriamente a carico della parte ricorrente”.

Il Tribunale, pertanto, ha disposto l’esecuzione della verificazione entro il 15 dicembre 2022 fissando la trattazione di merito per il 9 febbraio 2023 ma per l’imprenditore significa l’obbligo a pagare il compenso spettante al verificatore pari a 2.000 euro e le sale sono chiuse.

Nella nostra provincia sono state chiuse 37 aziende con il licenziamento di oltre 200 persone. Un vero bollettino di guerra che si aggiunge anche ai mancati introiti di oltre 50 milioni di euro che mancheranno nelle casse della nostra provincia ogni anno. Un ecatombe dopo il periodo drammatico della pandemia e del caro – bollette.

Gli imprenditori Trentini sono sul piede di guerra anche perché il Trentino è stata l’unica provincia italiana a legiferare in tal senso pur sapendo che fra pochi mesi entrerà in vigore la tanto attesa legge delega per il riordino del settore a livello nazionale alla quale la giunta provinciale dovrà adeguarsi. Quindi anche in Trentino si dovranno riaprire le sale da gioco.

Conclude Dino Rebek: «La scelta di Fugatti ha portato illegalita, perdita di posti di lavoro, gravissime ricadute per le casse provinciali e nessun beneficio per i ludopatici che giocheranno in rete più di prima e senza controllo alcuno. È come se domani chiudessero i bar per curare gli alcolizzati oppure i tabacchini per curare i tabagisti. Insomma una contraddizione e inconguenza unica in tutta l’Italia».

