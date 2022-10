Gianenrico Sordo consegna il defibrillatore al comune di Ospedaletto

Pubblicità

È stato consegnato ieri sera nelle mani del sindaco di Ospedaletto Edy Licciardiello e del vice sindaco Genny Cavagna il defibrillatore donato da Aluray, una delle aziende di eccellenza della nostra regione.

È stato lo stesso Gianenrico Sordo, titolare dell’azienda che installa parapetti in tutta Italia a consegnare il prezioso strumento sanitario nella mani del sindaco, rappresentante di quasi 800 residenti del piccolo comune della Valsugana.

La serata di ieri è stata la fine di un percorso iniziato il giorno 11 luglio quando alla festa per la celebrazione dei 10 anni di Aluray, Gianenrico Sordo aveva promesso la donazione del prezioso strumento medico.

«Promessa mantenuta quindi – ha ricordato Roberto Conci intervenuto per condurre la parte istituzionale dell’evento – da oggi Ospedaletto possiede il suo defibrillatore che potrà garantire maggiore sicurezza».

«Ringrazio a nome della Comunità Gianenrico Sordo per la donazione che rende più sicuro il paese di Ospedaletto e che dimostra come sia importante la partnership tra pubblico e privato in un momento decisamente difficile per i bilancio di tutti i paesi – ha detto il sindaco Licciardiello. Il vice sindaco Genny Cavagna invece ha sottolineato come la donazione rappresenti un valore aggiunto per la comunità di Ospedaletto.

Gianenrico Sordo ha ricordato che si è stabilito ad Ospedaletto 15 anni fa, «Purtroppo parto al mattino presto e torna la sera tardi – ha detto l’imprenditore – quindi non posso vivere fino in fondo la vita di comunità. Mi pare comunque giusto che un’azienda faccia ricadere la propria ricchezza anche sul territorio investendo nella sicurezza dei propri cittadini. Da qui l’idea di donare un defibrillatore che però deve essere l’ultima cosa da usare, infatti è necessario prima condurre uno stile di vita sano, un alimentazione attenta senza l’abuso di alcool».

Durante la presentazioni si è parlato anche di numeri. Le malattie cardiovascolari infatti rappresentano ancora la principale causa di morte nel nostro paese, essendo responsabili del 44% di tutti i decessi.

In particolare la cardiopatia ischemica è la prima causa di morte in Italia, rendendo conto del 28% di tutte le morti, mentre gli accidenti cerebrovascolari sono al terzo posto con il 13%, dopo i tumori.

Chi sopravvive a un attacco cardiaco diventa un malato cronico. La malattia modifica la qualità della vita e comporta notevoli costi economici per la società. In Italia la prevalenza di cittadini affetti da invalidità cardiovascolare è pari al 4,4 per mille (dati Istat).

Il 23,5% della spesa farmaceutica italiana (pari all’1,34 del prodotto interno lordo), è destinata a farmaci per il sistema cardiovascolare (Relazione sullo stato di salute del Paese, 2000).

L’importanza del defibrillatore è soprattutto nella velocità di utilizzo.

Ogni minuto che passa dalla perdita di conoscenza la nostra possibilità di vita si abbassa del 10%.

Da questa riflessione è nata l’idea di organizzare durante la serata una vera e propria dimostrazione di come si deve usare il defibrillatore.

Presenti per il corso Andrea Pallaver e Alice Pontalti istruttori certificati «Dan Training» del team Kirone che dal 2017 collabora con enti e medici attivi nella formazione e sensibilizzazione al primo soccorso di privati ed aziende.

Una serata interessante con una trentina di persone attente che hanno stimolato con domande e richieste i due istruttori.

«Kirone nasce dal desiderio comune di un gruppo di amici ed istruttori di divulgare nella popolazione le conoscenze di primo soccorso – hanno spiegato i due istruttori (nella foto)- tramite eventi informativi e corsi altamente specializzati e mirati ad intervenire su un adulto o bambino che si trova in uno stato di emergenza, che può degenerare in arresto cardiocircolatorio.

Le diverse esperienze professionali vissute da ognuno di noi hanno messo in luce l’esigenza di sensibilizzare e preparare le persone che si trovano ad affrontare improvvise situazioni di emergenza: la formazione è quindi fondamentale per poter intervenire in sicurezza e consapevolmente nell’attesa dei soccorsi qualificati».