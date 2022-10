Da Fondo a Castelfondo (e viceversa) a piedi o in bicicletta: prosegue l’iter per la realizzazione del collegamento ciclopedonale

Pubblicità

«L’iter è abbastanza lungo, ma stiamo procedendo passo dopo passo. Ci siamo concentrati sulla parte turistica dell’intervento, l’aspetto scenografico sarà importante: non vogliamo infatti un’opera slegata dall’ambiente in cui si inserisce, ma in armonia con i laghi, i canyon e il circuito ciclabile di cui farà parte».

Parola del sindaco di Borgo d’Anaunia Daniele Graziadei, che sta portando avanti il progetto del “Collegamento ciclopedonale Castel-Fondo” con tanto di ponte tibetano mozzafiato sulla forra del Novella: una passerella su fune della lunghezza di 340 metri, con altezza massima di 212 metri sulla forra del torrente. Quanto basta per lasciare davvero senza fiato turisti e locali che vi transiteranno a piedi o in bicicletta.

L’opera collegherà appunto gli abitati di Fondo e Castelfondo. Il nuovo tratto ciclopedonale, di circa 900 metri, si collegherà alla ciclabile dell’Alta Val di Non nei pressi del Lago Smeraldo, per condurre al ponte tibetano, una volta attraversato il quale, nella parte di Castelfondo, ci si allaccerà al percorso “Rankipino” che dal Senale arriva a Revò e continua verso Rumo.

L’intervento sarà realizzato grazie al finanziamento da oltre 2 milioni di euro sul Fondo Strategico Territoriale della valle. Proprio sul finanziamento erano sorte a suo tempo delle polemiche: al momento di decidere l’opera relativa all’Alta Val di Non del Fondo Strategico aveva “spaccato” i comuni, con l’opposizione di Cavareno, Romeno, Ronzone e Ruffré-Mendola. La vicenda era poi finita al Tar di Trento, che aveva in parte accolto il ricorso e reso di conseguenza necessario ripetere alcuni passaggi di natura amministrativa.

Ora l’amministrazione comunale ha deciso di procedere con la fase definitiva del progetto per l’intero investimento, al fine di avviare il procedimento per tutte le autorizzazioni e i pareri previsti dalla normativa, e di limitare per il momento la progettazione esecutiva alla sola pista ciclabile di accesso al ponte, demandando al 2023 la fase del progetto esecutivo del ponte stesso.

Per questo motivo è stato affidato l’incarico della progettazione all’ingegner Giorgio Raia dello studio tecnico “T&D Ingegneri Associati” di Trento, mentre il geologo Rinaldo Bussola si occuperà della relazione e dello studio di verifica della compatibilità geologica.

Il costo totale previsto, come da progetto preliminare approvato in estate, si aggira sui 5-6 milioni di euro (di cui 4,5 per lavori), una spesa che dipenderà tanto dai costi delle materie prime, in particolare dell’acciaio necessario per il ponte tibetano, il quale avrà un costo stimato di circa 2 milioni e 400 mila euro.

Per realizzare il collegamento ciclopedonale, l’amministrazione comunale ha stabilito di procedere in due step: innanzitutto, entro la fine dell’anno, la progettazione esecutiva delle piste, delle strade di collegamento indispensabili per l’intervento, portandosi avanti parallelamente con la progettazione definitiva del ponte, la cui fase esecutiva sarà affrontata l’anno prossimo.