Cade sulla pista di motocross, grave un giovane centauro di 19 anni

Terribile incidente sportivo al crossodromo Ciclamino di Pietramurata.

Nel pomeriggio di ieri – giovedì 27 ottobre – pochi minuti prima delle 17, mentre si stavano svolgendo alcuni allenamenti, un ragazzo austriaco di 19 anni è stato vittima di una brutta caduta dalla moto.

Il ragazzo, in corrispondenza di un salto lungo la pista, avrebbe però perso il controllo del motociclo, facendo un volo di 30 metri e sbattendo violentemente la schiena e la testa.

Immediata la chiamata ai soccorsi, effettuata dagli altri motociclisti presenti lungo il tracciato. In pochi minuti, sul posto sono arrivati i sanitari con le ambulanze (una della Croce Rossa dei volontari di Vezzano e del pronto soccorso di Arco più l’automedica) ed i vigili del fuoco di Dro.

Vista la grave dinamica è stato attivato anche l’elisoccorso partito dall’ospedale di Brescia (in quel momento i due elicotteri trentini erano impegnati su altri interventi di soccorso).

Il ragazzo – dopo essere stato intubato e stabilizzato – è stato trasportato in codice rosso con prognosi riservata al Santa Chiara di Trento ma non sarebbe in pericolo di vita. A compiere tutti gli accertamenti di rito sarà una pattuglia dei carabinieri della stazione di Dro.

