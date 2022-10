Twenty: inoltrato il provvedimento di sospensione del procedimento amministrativo

Pubblicità

L‘Amministrazione Comunale ha inoltrato in data 25 ottobre 2022 il provvedimento di sospensione inerente il procedimento amministrativo avviato per la dichiarazione di decadenza delle autorizzazioni commerciali e/o per la revoca delle licenze commerciali e di pubblici esercizi presenti nella parte ampliata del centro commerciale Twenty.

Tale sospensione é stata inviata in considerazione del fatto che la Provincia Autonoma di Bolzano ha deliberato l‘avvio del procedimento amministrativo per l‘eliminazione dei vizi procedurali riscontrati dalla sentenza del Consiglio di Stato pubblicata lo scorso 6 ottobre in ambito pianificatorio annullando appunto la relativa variante del piano urbanistico e conseguenzialmente anche la concessione edilizia rilasciata dall‘Amministrazione Comunale.

La sospensione del procedimento avviato avrà una durata di 180 giorni in considerazione del fatto che questo é il lasso temporale che la Provincia si é data per dare seguito all‘iter procedurale necessario per individuare, con apposita procedura di gara, il sito presso il quale collocare un centro commerciale.