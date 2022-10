Scintille in consiglio provinciale: Ugo Rossi parla di «Pulizia etnica», Bisesti furibondo

Pubblicità

Pubblicità



Scontro tra il consigliere di Azione Ugo Rossi e l’assessore Bisesti ieri in consiglio provinciale durante la penultima seduta dei lavori del mese di ottobre.

Mentre si stava discutendo una mozione sulla sanità, Ugo Rossi andando fuori tema ha innescato la miccia sull’immigrazione parlando addirittura di «Pulizia Etnica». «Il mio mestiere, al quale tornerò a breve, è nella gestione del personale – ha detto Rossi – e quando c’è carenza ci sono due sistemi, non alternativi, anzi spesso complementari. Il primo riguarda le condizioni di lavoro: retribuzioni e opportunità professionali. Chiedo a Segnana cosa è stato fatto in sanità in tal senso. Il secondo è andare a prendere le persone dove ci sono. E qui devo dire alla giunta che potrebbero anche essere persone con un colore della pelle diverso. Preparatevi, so che per voi della Lega è difficile da digerire. E lo è soprattutto per un presidente che si è vantato di aver tolto i volontari di colore dalle case di riposo. Quella fu una frase da “pulizia etnica”».

Una frase alcuanto inopportuna e fuori luogo che ha mandato fuori dai gangheri l’assessore Mirko Bisesti, che, per fatto personale, ha subito preso la parola spiegando che «è molto grave che si parli di pulizia etnica rivolgendosi a una frase del presidente della Provincia».

Pubblicità Pubblicità

Nel suo intervento l’assessore Bisesti ha letto (Ndr – da Treccani) il significato di pulizia etnica: «Programma di eliminazione delle minoranze, realizzato attraverso il loro allontanamento coatto o ricorrendo ad atti di aggressione militare e di violenza, per salvaguardare l’identità e la purezza di un gruppo etnico».

Bisesti ha concluso che accusare Fugatti di aver fatto pulizia etnica è una cosa gravissima, «Mi sono sentito di intervenire perché lei ha accusato anche la provincia autonoma di Trento di fare pulizia etnica» – ha poi concluso

All’inizio dell’intervento successivo Paolo Zanella prima di entrare nel merito della mezione ha spiegato che non c’è stata nessuna pulizia etnica e che Ugo Rossi forse aveva esagerato usando termini che nulla hanno a che vedere con la situazione attuale.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità