Meloni incassa la fiducia anche al Senato: “Ora subito al lavoro”. In agenda flat tax, contanti e Ucraina

Il Governo Meloni ha incassato la fiducia anche al Senato con 115 voti favorevoli, 79 contrari e 5 astenuti. “Ora subito al lavoro per rispondere alle urgenze dell’Italia“ dice la neopremier che traccia la sua ricetta per risollevare l’Italia dall’attuale situazione.

A partire dal dossier energia, in cui spiega la volontà di fare ripartire le trivelle nell’adriatico e trasformare il sud Italia nell’hub energetico dell’Europa, evitando così l’installazione di rigassificatori con procedure d’urgenza che porterebbero solo gravi impatti nei territori interessati.

Si sofferma poi sul salario minimo e sulla povertà, dichiarando di avere idee chiare anche sul capitolo tasse e delinea così quelle che saranno le prime mosse dell’esecutivo.

In particolare, Meloni parla di introdurre la flat tax incrementale che premierebbe chi di fatto si impegna a fare di più. Non solo oltr, ma avrebbe l’intenzione di voler mettere mano al tetto del contante, idea lanciata dalla Lega. La questione trova chiaramente il muro delle opposizioni, come Movimento Cinque Stelle e Pd che hanno il timore che questo possa favorire l’evasione.

Infine, la Meloni non risparmia neanche la gestione dell’emergenza pandemica e quella del Pnrr, i cui fondi spesi sarebbero appena 21 miliardi su 42. Per quanto riguarda la pandemia invece, la premier dichiara: “Hanno adottato provvedimenti senza che ci fossero evidenze scientifiche, compreso il vila libera ai vaccini per i dodicenni.”. Una questione quella del periodo covid sul quale il nuovo Governo di centrodestra intende fare chiarezza il prima possibile.

