Incidente sul lavoro, operaio incastrato con la mano in una piattaforma

Verso le 11 di oggi – giovedì 27 ottobre – è scattato l’allarme a Roncafort, per un incidente avvenuto durante un trasloco. Secondo le prime informazioni, un operaio sarebbe rimasto incastrato con la mano in una delle piattaforme utilizzate per lo spostamento di carichi pesanti nei traslochi.

Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto sono arrivati un’ambulanza della Croce Bianca, forze dell’ordine, ispettori Uopsal e vigili del fuoco permanenti di Trento ed i volontari di Gardolo.

L’uomo è stato poi portato al Santa Chiara di Trento per accertamenti.