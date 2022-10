“Formai dal Mont” da record: oltre 2.000 persone a Rallo per il tripudio dei sapori di malga

Pubblicità

Oltre 2.000 persone, ben 23 malghe provenienti dalla Val di Non, dalla Val di Sole e dall’Altopiano della Paganella. Un’unica cornice, quella di un paese in festa, per il tripudio dei sapori di malga.

È stata un’edizione da record quella di quest’anno per “Formai dal Mont”, tradizionale manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Tassullo, giunta alla 13esima edizione e ospitata lo scorso finesettimana (sabato 22 e domenica 23 ottobre) per la prima volta a Rallo, frazione di Ville d’Anaunia.

Anche se durante la giornata di sabato il meteo non è stato dei migliori, con la pioggia della mattinata che ha scoraggiato tante persone, domenica mattina il paese noneso ha cominciato a riempirsi di visitatori provenienti dai paesi limitrofi e da ogni parte del Trentino, ma anche dal Veneto e dalla Lombardia.

Un successo oltre ogni aspettativa, con oltre 2.000 presenti, come detto in apertura: più dell’edizione 2019, pre-Covid, a Castel Valer.

«Siamo felici di questo risultato incredibile – fa sapere il presidente della Pro Loco di Tassullo Luca Pilati, orgoglioso di come è stata organizzata la manifestazione –. Un plauso va alle associazioni che hanno allestito i “portoni” e preparato piatti tipici autunnali con ricette tradizionali, superando i mille pasti: un risultato stupefacente».

Non è stata solo l’occasione per 23 malghe di sfidarsi per aggiudicarsi la vittoria finale nelle diverse categorie del concorso.

C’è stata anche l’opportunità di partecipare a incontri, laboratori, momenti formativi. Novità assoluta dell’edizione 2022 è stato il convegno organizzato in collaborazione con il Parco Naturale Adamello Brenta, mentre a chiudere l’evento è stata l’esibizione del Coro Lago Rosso nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate.

Ha avuto ottimi riscontri anche il concorso popolare, dove sono stati superati i 250 assaggi, così come i laboratori costruttivi per bambini e ragazzi e la possibilità di imparare l’arte di fare il formaggio con l’Istituto Agrario di San Michele all’Adige e la collaborazione della Fondazione Mach.

«Un particolare ringraziamento va ai giovani dell’oratorio parrocchiale di Tuenno, sia per l’animazione sia per il supporto – aggiunge Pilati –. Ci tengo poi a ringraziare i collaboratori della Pro Loco, le associazioni del Comune, i volontari che ci hanno dato una mano, ma anche tutte le persone del paese che ci hanno sopportato nei giorni di preparazione e in quelli della festa. Un ringraziamento doveroso va inoltre al Comune di Ville d’Anaunia e agli enti e sponsor per il sostegno e la collaborazione. In una cornice suggestiva siamo riusciti a organizzare un bellissimo evento, in cui tutto ha funzionato al meglio. Aspettiamo tutti alla nostra prossima manifestazione: la 45esima edizione della “4 Ville in Fiore”, in programma il 23 Aprile 2023 a Tassullo».

Di seguito la classifica del concorso “Formai dal Mont” 2022

Nostrano di malga fresco vaccino: 1° Malga Cercen (Rabbi), casaro Manuel Dalpez; 2° Malga Fratte (Rabbi), casaro Gazim Bulla; 3° Malga Polinar (Rabbi), casaro Marco Pangrazzi.

Nostrano stagionato “Trentino di malga”: 1° Malga Tovre (Molveno), casaro Leonardo Pisoni; 2° Malga Villar (Rabbi), casari Elisabetta Rizzi e Lorenzo Elmetti; 3° Malga Clesera (Cles), casaro Erika Maistrelli.

Nostrano stagionato: 1° Malga Fratte (Rabbi), casaro Gazim Bulla.

Caprino fresco: 1° Malga Polinar (Rabbi), casaro Marco Pangrazzi.

Di seguito la classifica del concorso popolare

Vaccino fresco: 1° classificato Val di Sole Malga Stablasolo (Rabbi), casaro Luigi Daprà; 1° classificato Val di Non Malga Clesera (Cles), casaro Erika Maistrelli; 1° classificato Paganella Malga Tovre (Molveno), casaro Leonardo Pisoni.

Vaccino stagionato: 1° classificato Val di Sole Malga Villar (Rabbi), casari Elisabetta Rizzi e Lorenzo Elmetti; 1° classificato Val di Non Malga Clesera (Cles), casaro Erika Maistrelli; 1° classificato Paganella Malga Tovre (Molveno), casaro Leonardo Pisoni.

Caprino fresco: 1° classificato Malga Culmei (Ville d’Anaunia), casaro Antonie Costanza.

Concorso dei bambini: 1° classificato Malga Tremenesca (Rabbi), casaro Fedele Pangrazzi.