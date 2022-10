«Boci del Number»: lunedì al Teatro Matisse di Pergine la notte dei ricordi

Pubblicità

Lunedì 31 ottobre il grande ritrovo dei “boci del Number“, la festa delle generazioni che hanno vissuto gli anni gloriosi della musica e dell’aggregazione.

Non è un “remember Number One” ma una vera reunion di compagnie che, negli anni 80 aveva il suo punto di ritrovo nella discoteca di Pergine Valsugana, per poi partire alla volta di discoteche storiche fuori regione, il Cosmic, il Thyphoon, il Chicago, tanto per citarne alcune.

In questa serata i protagonisti sono i “Boci” che, dopo circa 40 anni avranno di nuovo l’occasione per rivedersi, ritrovarsi per ballare, ma anche per raccontarsi. I “Boci” ora cresciuti, così erano stati “battezzati” dal buttafuori “Giorgione” Giorgio Facchinelli che, nelle domeniche pomeriggio, non ne volevano sapere di andarsene dal locale nemmeno quando la musica si fermava, tanta era la voglia di restare in compagnia e lui esortava dicendo “dai boci a casa”.

Dopo la serata del 15 febbraio 2020 che ha avuto un grande successo, tante cose sono accadute. Ci siamo trovati catapultati in una pandemia che ha cambiato le nostre vite, le nostre abitudini, ma il Carrozzone Eventi non ha mai abbandonato l’idea di tornare alla ribalta e proseguire un progetto nato una decina d’anni fa.

Rivivere quegli anni di spensieratezza, anche solo per una notte, non può che fare bene all’anima. Che poi, diciamolo, in questa piccola realtà che è il Trentino, poco spazio è dedicato a un pubblico adulto, si da quasi per scontato che il divertimento si coniughi solamente con la gioventù.

Oltre alla musica, si rivivranno anche gli “status symbol” di allora, le Citroen, le Vespe, il Ciao, così come le Espadrillas erano gli elementi identificativi di uno stile di vita. Per questo anche la scenografia che sarà ricreata davanti al teatro ha il suo perché.

La serata infatti si avvale della collaborazione con il gruppo Citroen di Camposampiero, che oltre a portare le “Dee” in quel di Pergine Valsugana, ci regalerà dell’ottima musica con Dj Citroman, Alberto Busolin che farà l’apertura della serata.

Ma le collaborazioni non si fermano qui, ci sarà anche Dj Attilio Carollo di Afro Funk Vicenza, Alesandro Fregolent, noto organizzatore dei raduni Citroen del nord est con Dj Ciccio altro cultore della musica.

Ovviamente anche lo staff al completo del Carrozzone Eventi con il suo pilastro, Dj Pio Leonardelli che nei primi anni 80 ha portato innovazione proprio al Paradisi Star Number One, con la musica delle migliori discoteche del nord Italia, l’immancabile Armandino Drums con le sue percussioni, Dj Ricky T., Riccardo Tamburin con una grande passione per la musica del Cosmic e della Baia e Dj Henry, Enrico Fantato che, con il Carrozzone Eventi ha collaborato in più di qualche occasione.

Insomma, 6 dj’s, un percussionista, la scenografia, non manca proprio nulla. Di certo sarà il pubblico il vero protagonista della serata.

