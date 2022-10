«Tirolo Alto Adige Trentino. Uno sguardo storico»: il saggio sulle radici comuni dei tre territori

Pubblicità

Il libro di storia dell’Euregio “Tirolo Alto Adige Trentino. Uno sguardo storico” è il primo trattato storico condiviso sui tre territori, elaborato da un comitato scientifico transfrontaliero sotto la direzione dello storico Carlo Romeo.

Dopo l’ultima ristampa del 2014 è uscita recentemente una nuova edizione, con alcune interessanti novità. Tra queste, un approfondimento su Michael Gaismair, “comandante dei contadini” che guidò le insurrezioni del 1525 e un nuovo capitolo redatto dal Segretario generale dell’Euregio sui 10 anni del GECT, con focus su due progetti “highlight” per ciascun anno, dal 2012 ad oggi.

La nuova edizione è stata presentata ieri nel corso di un appuntamento molto partecipato dei “Martedì dell’Euregio” a Trento, presso Casa Moggioli, sede informativa dell’Euregio in Trentino.

A presentare il lavoro, assieme allo stesso autore Carlo Romeo, Giuseppe Ferrandi, direttore della Fondazione Museo Storico del Trentino ed Elisa Bertò, dell’Ufficio Euregio di Trento, entrambi membri del gruppo di lavoro transfrontaliero di Euregio sulla Storia.

Il volume offre “Uno sguardo d’insieme che permette una conoscenza di base, per un confronto sul quale costruire un’idea di convivenza e trovare tratti di storia condivisa. Ma non si tratta di un’operazione che ritorna al paradigma del Tirolo storico“, come ha detto Ferrandi, che ha anche evidenziato come il libro offra lo spunto e il metodo per lavorare ad una lettura di insieme dei tre territori, accumunati da elementi che hanno contribuito alla costruzione dell’attuale regione europea Tirolo-Alto Adige-Trentino.

Anche Elisa Bertò ha sottolineato che il libro, frutto di un lavoro comune che ha affrontato questi temi delicati, prova non a sbiadire le storie dei tre territori, ma a trovare uno sguardo condiviso. “La presidenza trentina e la stessa progettualità euroregionale intendono ampliare il quadro dei progetti messi in campo, anche in ambito formativo e di educazione alla cittadinanza, perciò stiamo lavorando ad un atlante storico digitale, con capofila la Fondazione Museo Storico del Trentino, per supportare con una rappresentazione cartografica le appartenenze e le storie dei tre territori”.

L’autore ha ricordato che il libro, dall’impostazione divulgativa, è stato pensato soprattutto per i giovani, per offrire uno sguardo appassionante che sottragga dal rischio di un appiattimento verso il presente che il tempo attuale offre sempre più spesso alle giovani generazioni. Un lavoro nato non per imporre delle testi, ma “per rappresentare la complessità“.

Come accennato, nella nuova edizione della pubblicazione i lettori troveranno anche un capitolo su “L’Europa sempre più vicina“, con i progetti realizzati congiuntamente dall’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino in ambito culturale e della promozione dei giovani, ma anche su trasporti, ambiente, energia e sviluppo.

In un decennio, l’Euregio, fondata come GECT (Gruppo europeo di cooperazione territoriale) nel 2011, ha lanciato più di 350 progetti. Tra questi, il Festival della Gioventù dell’Euregio, la gara ciclistica Tour of Alps, l’Euregio Family Pass, il Rapporto Valanghe Euregio, il Memoriale di Andreas Hofer a Mantova e le attività del 2021 sui Musei dell’Euregio.

Il libro, con una prefazione a firma del già capitano del Tirolo Günther Platter, del presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher e del presidente della Provincia autonoma di Trento e dell’Euregio Maurizio Fugatti, è consultabile anche nel formato e-Book a questo link:

https://www.europaregion.info/fileadmin/downloads/webbooks/webbook-StoriaDellEuregio-ITA-v03/TiroloAltoAdigeTrentino-Unosguardostorico-web.html

