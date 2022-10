Stagione invernale, Roberto Failoni: «Tutti gli impianti riapriranno, compresa Panarotta srl»

Pubblicità

L’ultima tornata dei lavori consiliari di ottobre è iniziata ieri con la tradizionale question time.

Luca Zeni ha chiesto quali iniziative la Giunta abbia programmato a favore della Panarotta srl, società privata che gestisce impianti di risalita, e più in generale dell’intero “sistema Trentino” per rendere sostenibile e attrattiva la stagione turistica invernale alle porte.

L’assessore Roberto Failoni ha assicurato che tutte le stazioni riapriranno compresi gli impianti più in difficoltà. Risale a ieri l’ennesimo incontro di oltre quattro ore con il comparto turistico: «Non ci nascondiamo le preoccupazioni – ha spiegato l’assessore – però la linea dettata è quella di una campagna molto mirata sul mercato italiano e di quei paesi in cui già siamo molto forti turisticamente, per andare avanti, superando le difficoltà, auspicando che il quadro energetico migliori».

Quanto alla Panarotta, Failoni ha detto di aver incontrato il cda ed i comuni proprietari e di aver convenuto insieme sulla necessità e volontà di portare in tempi brevi al tavolo delle proposte su come utilizzare la montagna a livello turistico.

Il consigliere Zeni nella sua replica ha auspicato si trovi una soluzione in tempi brevi e ha ribadito al preoccupazione per l’intero sistema, centrale per l’economia turistica.

Ha altresì raccomandato di fare scelte attente e con un occhio alla sostenibilità anche per chi la montagna e gli impianti dovrebbe poi utilizzarli.

