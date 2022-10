Sorpreso a rubare in una casa a Mollaro, arrestato 20 enne dopo aver tentato la fuga

Pubblicità

I Carabinieri della Compagnia di Cles sono intervenuti nel Comune di Predaia, frazione Mollaro, dopo una segnalazione di un furto in abitazione da parte di un giovane. Il fatto è accaduto lo scorso 17 ottobre, quando i proprietari, a metà mattinata, rientrando in casa, avevano sorpreso un giovane che stava rovistando all’interno della camera da letto. Quest’ultimo, alla loro vista, si era dato alla fuga, dileguandosi a piedi.

Quando è successo il fatto, i proprietari si trovavano nelle adiacenze dell’immobile e non si erano accorti che un estraneo si fosse introdotto nell’abitazione approfittando della porta d’ingresso lasciata aperta.

La Centrale Operativa, prontamente informata tramite il numero d’emergenza 112, immediatamente inviava sul posto più pattuglie che si ponevano alla ricerca della persona, ben descritta dalle vittime, rintracciata dopo neanche mezz’ora dai militari del Nucleo Radiomobile, che, presso la stazione ferroviaria di Segno, notavano un ragazzo corrispondente alla descrizione il quale, vedendo i militari, cercava di nascondersi.

Bloccato dagli operanti, non forniva plausibili spiegazioni sulla sua presenza in zona e, perquisito, aveva ancora addosso un paio di orecchini con brillanti asportati dalla camera da letto.

Il ragazzo, poco più che ventenne, veniva deferito in stato di arresto alla Procura della Repubblica di Trento, sussistendo i presupposti della flagranza di reato, mentre i monili, gli unici che era riuscito a portare via dall’abitazione, venivano restituiti ai legittimi proprietari che, nel rivederli, non nascondevano la propria gioia ringraziando i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Cles.

Il giorno dopo, nel corso di rito direttissimo, sono stati chiesti i termini a difesa e l’arrestato è stato rimesso in libertà con l’obbligo di firma in altro Comune trentino.

