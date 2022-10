Ricostruzione Ucraina, Ue annuncia il nuovo piano Marshall: “1,5 miliardi di euro al mese per Kiev”

Pubblicità

Pubblicità



Se la Banca mondiale ha annunciato l’erogazione di altri 500 milioni di dollari per aiutare Kiev, dall’Europa arriva la creazione di un nuovo piano Marshall del XXI secolo.

Si parla quindi, di ricostruzione dell’Ucraina che la Presidente, Ursula Von der Leyen descrive con un crollo del Pil del 35% oltre ai danni diretti stimati a 97 miliardi di dollari, anche se per riattivare l’intero Paese ne serviranno 350, come annunciato dalla Banca Mondiale.

“Una cifra enorme per la quale servirà uno sforzo unanime e duraturo” aggiunge la Presidente, chiamando anche il contributo del G7, della Gran Bretagna, Usa, Canada, Giappone e Europa. Europa che attraverso le parole della Von der Leyen conferma il versamento di 1,5 miliardi di dollari e mezzo al mese fino a quando sarà necessario. Un versamento che in totale equivale a circa 18 miliardi di euro nel 2023. Lo ha dichiarato alla conferenza internazionale di Berlino sulla ripresa e la ricostruzione dell’Ucraina.

Pubblicità Pubblicità

Soldi che serviranno inizialmente per tamponare le necessità più urgenti, come quelle legate al proteggere e sfamare la popolazione “Un terzo delle centrali energetiche è stato distrutto” annuncia Zelensky intervenuto al forum, “L’Ucraina merita di far parte dell’Ue. Lottiamo anche per l’Europa” conclude.

Pubblicità Pubblicità