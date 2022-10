Presentato il progetto formativo «PAT4WARD», per una pubblica amministrazione che guarda al futuro

Pubblicità

Una classe dirigente che abbia il senso del proprio ruolo e delle aspettative poste dalla comunità, in grado di affrontare le difficili sfide del futuro.

Da questa premessa nasce l’idea del progetto formativo di sviluppo manageriale PAT4WARD, ideato dal Dipartimento organizzazione, personale e affari generali della Provincia autonoma di Trento, in collaborazione con Tsm – Trentino School Management. Il corso, che partirà a novembre, rivolto a direttrici e direttori o loro sostituti dell’amministrazione provinciale è stato presentato questa mattina ai 58 partecipanti.

“In un’organizzazione complessa come la nostra – ha detto in apertura il direttore generale della Provincia, Paolo Nicoletti – oltre alle competenze sono necessarie anche capacità di relazione e capacità manageriali per la gestione delle situazioni. I direttori sono un livello molto importante perché rappresentano la “cerniera” fra l’amministrazione operativa e la dirigenza. Il lavoro individuale di ciascuno di noi – ha concluso Nicoletti – è fondamentale perché è la sommatoria del lavoro di tutti che poi determina la capacità della nostra amministrazione di crescere e di riuscire a dare risposta ai bisogni, sempre più complessi, di cittadini e imprese”.

“Dobbiamo prepararci al futuro della nostra organizzazione – ha spiegato poi Luca Comper, dirigente generale del Dipartimento personale della Provincia – che in conseguenza della speciale autonomia è centrale per lo sviluppo del Trentino. Le pubbliche amministrazioni devono saper fare sistema, devono mettersi in relazione con i vari attori del territorio per creare appunto un “sistema” che sia sempre più competitivo verso altri territori.

Questo corso di formazione, per cui ringrazio Tsm – vi fornirà nuove competenze in materia di leadership e di managerialità che vi permetteranno di lavorare sulle quattro dimensioni sostanziali su cui a mio avviso – ha concluso Comper – occorre impegnarsi: il capitale umano, i processi organizzativi, i ruoli professionali e i servizi”.

“Tsm è impegnata a supporto del sistema pubblico del Trentino – ha detto Delio Picciani, amministratore delegato di Tsm – e al riguardo abbiamo messo in campo una riorganizzazione della nostra società proprio per riuscire ad essere pronti ad affrontare in modo efficace, attraverso la formazione, le sfide complesse che abbiamo di fronte. Crediamo fortemente nel ruolo della pubblica amministrazione e lavoriamo per offrirle strumenti sempre più di qualità e di eccellenza, secondo una visione “anticipante” della complessità sociale che stiamo vivendo”.

Il corso è stato poi illustrato da Stefania Allegretti, direttrice dell’Ufficio Sviluppo organizzativo e del personale della Provincia e da Tiziana Callovi, responsabile dell’Unità benessere della persona, sviluppo organizzativo e ambito sociale di Tsm.

Il progetto formativo di sviluppo manageriale “PAT4WARD” intende fornire ai futuri e alle future manager della PAT, una sorta di “cassetta degli attrezzi”, cioè un bagaglio di competenze afferenti a vari saperi disciplinari, per gestire al meglio le sfide del futuro.

Il percorso intende, inoltre, sviluppare e consolidare le relazioni all’interno della comunità manageriale. I criteri ispiratori del progetto mirano ad innescare processi di apprendimento trasformativo e a superare i paradigmi manageriali tradizionali per produrre effettivi cambiamenti e ricadute pratiche di valore nella pubblica amministrazione.

Le tematiche principali previste della formazione saranno: team building, people management, organizzazione e digitale e soft skills integrati da coaching online di gruppo, coaching individuali e 4 pillole in Formazione a Distanza.

