Perde il controllo dell’auto e si schianta in località Ceramica a Ton

Pubblicità

Pubblicità



Brutto incidente questa mattina, mercoledì 26 ottobre poco dopo le 7, sulla ex SS43 della Val di Non in località Ceramica, sul territorio comunale di Ton.

Un ragazzo alla guida di una Fiat Panda che stava viaggiando in compagnia di un’altra persona in direzione Piana Rotaliana ha perso il controllo dell’auto, uscendo di strada in autonomia e andando a schiantarsi contro un cordolo e poi contro la ringhiera di un edificio.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco volontari di Ton e di Denno, che hanno messo in sicurezza l’autovettura e affidato il ferito alle cure dei sanitari, accorsi con un’ambulanza di Trentino Emergenza e una della Croce Bianca. Un giovane di 21 anni, infatti, è stato trasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento, mentre la persona che viaggiava con lui non ha avuto bisogno di ricorrere alle cure mediche.

Pubblicità Pubblicità

Sono giunti sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri e il Servizio di Gestione Strade. Per consentire le operazioni di soccorso il tratto di strada è stato chiuso al traffico.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità