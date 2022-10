Nuovo Governo e istanze pro life e pro family – La rubrica settimanale “Restiamo Liberi” di Pro Vita & Famiglia

Pubblicità

Nuovo appuntamento con “Restiamo Liberi”, la rubrica settimane di Pro Vita & Famiglia che va in onda ogni lunedì a mezzogiorno, a cura di Jacopo Coghe, portavoce della Onlus, sui nostri social.

Un appuntamento per ribadire quanto, purtroppo, le libertà di espressione e pensiero siano oggi costantemente sotto attacco. Nella puntata di lunedì 24 ottobre – la quarta della rubrica – si è parlato dell’attualità con la formazione del nuovo governo Meloni, la squadra dei ministri indicati dalle neo premier e nominati dal Presidente della Repubblica e le istanze pro life e pro family con questa nuova Legislatura che è diventata effettiva dopo le elezioni dello scorso 25 settembre.

Il portavoce di Pro Vita & Famiglia ha sottolineato come la nuova formazione di Governo e lo stesso Parlamento abbiano le carte in regola per fare molto e frenare dunque la deriva anti-umana che sta investendo i princìpi non negoziabili.

Durante la puntata di oggi, infatti, si è parlato anche dell’elezione di Lorenzo Fontana quale nuovo Presidente della Camera dei Deputati o delle nomine di Eugenia Roccella, Alfredo Mantovano e Giuseppe Valditara rispettivamente a Ministro della Famiglia, della Natalità e delle Pari Opportunità; Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministro dell’Istruzione e del Merito.

Prossimo appuntamento con la Rubrica “RestiamoLiberi”, lunedì 31 ottobre.

