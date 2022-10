Nasce l’Euregio dei Cori: tre concerti a fine ottobre

Pubblicità

La Federazione Cori del Trentino coltiva da sempre contatti e scambi con le Federazioni gemelle che associano i Cori delle altre due aree alpine da cui è formata l’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino.

Ma dopo i due anni di stop dovuto alla pandemia, per rinsaldare i rapporti transfrontalieri, Federazione Cori del Trentino, Chorverband Sȕdtirol (Federazione dei cori dell’Alto Adige in lingua tedesca) e Tiroler Sӓngerbund, hanno ideato l’Euregio Chorproject.

Dando vita a un’iniziativa unitaria articolata in tre concerti di cui sono protagonisti tre Cori rappresentativi di ciascun’area dell’Euregio, che canteranno insieme con un’orchestra per tre serate consecutive, il 29, 30 e 31 ottobre, in tutti e tre i territori coinvolti.

La Corale Polifonica Antares di Taio, il VokalArt Brixen di Bressanone e il Vokalensemble NovoCanto di Innsbruck, accompagnati dall’Orchester der Tiroler Barockinstrumentalisten, guidati dal direttore Wolfgang Kostner, proporranno “Occasional Oratorio HWV 62” di Georg Friedrich Händel per coro, 3 solisti e orchestra barocca.

Il primo appuntamento è in programma sabato prossimo, 29 ottobre, alle 20.00 nel Teatro SanbàPolis di Trento.

A seguire gli stessi Cori si esibiranno domenica 30 ottobre alle 18.00 nella Haus der Musik di Innsbruck e lunedì 31 ottobre alle 19.30 nell’Auditorium di Bolzano.

